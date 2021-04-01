Компьютеры в России за последние 12 месяцев подорожали минимум на 20%, сообщают «Ведомости». При этом 10–12% роста цен пришлось на первый квартал 2021 г. Если же сравнивать стоимость ПК в январе — марте 2021 г. с аналогичным периодом прошлого года, то цены увеличились в среднем на 20–25%.

С чего всё началось Компьютеры подорожали минимум на 20% за год Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники. Ведомости вчера в 17:13