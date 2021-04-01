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Компьютеры в России за год подорожали на 20%

Компьютеры в России за последние 12 месяцев подорожали минимум на 20%, сообщают «Ведомости». При этом 10–12% роста цен пришлось на первый квартал 2021 г. Если же сравнивать стоимость ПК в январе — марте 2021 г. с аналогичным периодом прошлого года, то цены увеличились в среднем на 20–25%.В источнике
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С чего всё началось

Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали «Ведомостям» продавцы электроники.
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Россиянам рассказали, насколько подорожала электроника за время пандемии

ФАНвчера в 11:25

Компьютеры подорожали за год на 20%

Говорит Москвавчера в 07:31

В России резко выросли цены на электронику

URA.Ruвчера в 07:59

В России за время пандемии компьютеры подорожали минимум на 20%

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В России подскочили цены на электронику

Lenta.ruвчера в 07:06

Цены на электронику в России за последний год выросли на 20 процентов

Эхо Москвывчера в 03:07

Компьютеры подорожали минимум на 20% за год

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На Аляске в результате крушения вертолета скончался миллиардер из Чехии Петр Келлнер

После падения вертолета Eurocopter AS50 на территории Аляски скончался Петр Келлнер, являющийся богатейшим гражданином Чехии и собственником финансово-инвестиционной компании PPF.
News-24.ru30 марта в 03:07

МВД возбудило уголовное дело после ДТП с участием 5 машин на Садовом кольце

Главное управление министерства внутренних дел (МВД) по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после аварии на Смоленской площади с участием пяти машин.
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В ходе беспорядков в Брюсселе задержали около 100 человек

Несколько десятков человек, включая сотрудников полиции, получили ранения в ходе разгона массовых беспорядков в брюссельском парке Буа де ля Камбр, где свыше 5 тыс. человек собрались в результате первоапрельской шутки в соцсетях об организации несуществующего концерта, передает корреспондент ТАСС с места событий.
ТАССвчера в 14:19

В Госдуме оценили сообщения о провокациях в районе «Северного потока – 2»

Депутаты Государственной думы Российской Федерации прокомментировали заявление оператора "Северного потока — 2" о повышенной активности иностранных военных в районе строительства трубопровода.
Газета.Ruвчера в 10:44