Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКому пригодится пенсионный план

После пяти-шести волн пенсионных реформ многие уже не верят в то, что если будешь платить всю жизнь государству, то в ответ в старшем возрасте получишь достойную пенсию. Не верят в то, что больше не будет новых, к худшему изменений "правил игры".
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