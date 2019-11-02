Экономика
Российская газетаКому пригодится пенсионный план
После пяти-шести волн пенсионных реформ многие уже не верят в то, что если будешь платить всю жизнь государству, то в ответ в старшем возрасте получишь достойную пенсию. Не верят в то, что больше не будет новых, к худшему изменений "правил игры".
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Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна
ТАСС31 октября в 19:14
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