Экономика

Российская газетаРоссийская газетаКому пригодится пенсионный план

После пяти-шести волн пенсионных реформ многие уже не верят в то, что если будешь платить всю жизнь государству, то в ответ в старшем возрасте получишь достойную пенсию. Не верят в то, что больше не будет новых, к худшему изменений "правил игры".
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Кому пригодится пенсионный план

Российская газета12:29

Сколько можно доверять пенсионной системе, когда такое кидалово было

Фонтанка.Ру08:35

В правительстве назвали плюсы новой системы накопительных пенсий

URA.Ru31 октября в 16:22

Государство не просило нас стареть

Накануне.Ru01 ноября в 00:00

Новая пенсионная реформа не будет популярной — экономист

Инвест-Форсайт31 октября в 21:48

Эксперты: мотивация вступления в новую систему пенсионных накоплений пока не очевидна

ТАСС31 октября в 19:14

Что такое гарантированный пенсионный план? Объясняем максимально просто

Ведомости02 ноября в 02:14
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Представитель Maruv объяснил ее признание лучшим российским артистом

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Экс-арбитр FIFA Сергей Хусаинов считает, что форварда «Арсенала» Евгения Луценко нужно было удалять за фол на защитнике «Спартака» Айртоне в игре 15-го тура РПЛ.
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
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Самолет с неисправностями в системе сел в Шереметьево

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Газета.Ru 10:21
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Экономика

Минфин Белоруссии назвал сумму потерь от реэкспорта нефти в 2020 году

Первый замминистра финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что проект бюджета Белоруссии на 2020 год предполагает недополучение более 400 млн долларов доходов от механизма «перетаможки» российской нефти, по сравнению с 2019 годом.
Взгляд.ру 08:18
Спорт

Встреча экспертов России и WADA пройдет в середине ноября

Российские эксперты и представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) проведут совместную встречу в середине ноября, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:45
Здоровье

Минздрав поменял норму потребления соли для россиян

Ведомство установило новую суточную норму потребления соли.
Neva.Today 02 ноября в 10:20
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
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Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

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Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей

Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади.
Вести.Ru 05:45
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Максим Галкин рассказал о материнстве Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин опубликовал семейное видео со своими шестилетними детьми Лизой и Гарри, рассказав о материнстве своей супруги певицы Аллы Пугачевой.
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Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей

В тройку лидеров списка самых быстро ржавеющих иностранных автомобилей входит Nissan Almera 2005-2006 годов выпуска.
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Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском

Киев срывает возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе вопреки договоренностям, достигнутым 29 октября на заседании контактной группы, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Армия и оружие

Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море

Совместные учения Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России прошли в акватории Средиземного моря.
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Skoda показала на видео новую Octavia

За неделю до мировой премьеры Skoda выпустила тизерное видео, в котором показаны первые детали новой Octavia.
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия

Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
Вокруг ТВ вчера в 15:41
Культура

Умерла актриса и певица Мари Лафоре

В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
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Путин ввел штрафы за производство порошкового алкоголя

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы за производство порошкового алкоголя.
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В США испытали новейший космический корабль

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4 ноября православные празднуют день Казанской иконы Божьей Матери

В Волгоградской области в день Казанской иконы Божьей Матери в 11 часов православные пройдут крестным ходом по городу Волжскому.
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Тим Стэплтон с негативом вспоминает о России и КХЛ

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Авторы Call of Duty Modern Warfare опровергли демонизацию русских

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