Экономика
Современный ПредпринимательКому разрешат не сдавать бухотчетность в ГИР БО
Минфин России определил случаи, когда организации освобождаются от представления обязательного экземпляра бухотчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.
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С 1 января 2020 года отменена обязанность представлять бухгалтерскую отчётность в Росстат
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