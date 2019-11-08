Минфин России определил случаи, когда организации освобождаются от представления обязательного экземпляра бухотчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Кому разрешат не сдавать бухотчетность в ГИР БО

Технологии WhatsApp начал массово блокировать пользователей Пользователи популярного мессенджера WhatsApp массово жалуются на блокировку аккаунтов, спровоцированную желанием разработчиков сервиса бороться с "сомнительными" группами.

Происшествия Все материалы по делу Голунова оказались засекречены По уголовному делу журналиста Ивана Голунова засекречены все документы.

Происшествия Кремль прокомментировал убийство аспирантки в Петербурге Президент России Владимир Путин в курсе убийства выпускницы и аспирантки СПбГУ, в котором обвиняют доцента вуза Олега Соколова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Экономика Россиянам дали совет, как сэкономить на ипотеке миллион рублей В России за последние несколько недель в большинстве банков снизились ставки по ипотеке до 8,5 % годовых.

Общество В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок» Бртанский подданный Джеймс Ле Мезюрье, один из создателей организации «Белые каски», обнаружен мертвым в Стамбуле.

Политика В Кремле прокомментировали ситуацию в Боливии "Призываем всех к спокойствию и надеемся, что развитие ситуации в Боливии будет в рамках закона", - подчеркнул Песков.

Игры Sony запатентовала новый картридж для консолей Портал LetsGoDigital рассказал о неожиданной патентной заявке Sony: компания зарегистрировала в бразильском патентном ведомстве неизвестное устройство - судя по первому изображению, это новый игровой картридж для консоли.

Экономика Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), номер два в российском списке Forbes Владимир Лисин оказался крупнейшим плательщиком подоходного налога в России с прибыли контролируемой им иностранной компании — кипрской Fletcher Group Holdings, выяснил РБК.

Спорт В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака» Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.

Шоу-бизнес Рудковская заявила о расставании с Плющенко Недавно Плющенко променял отпуск с женой на отдых с приятелями, а Рудковская в одиночестве поехала на фестиваль "Новая Волна" в Сочи, где тесно общалась с Димой Биланом.

Единоборства Россиянин Волков победил американца Харди на турнире UFC в Москве Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков победил американца Грега Харди на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.

Футбол Ливерпуль на Энфилде обыграл Манчестер Сити Ливерпуль опережает Сити на 9 очков в турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль — Манчестер Сити 3:1Голы: Фабиньо, 6, Салах, 13, Мане, 51 — Б. Силва, 78 Ранее bethub сообщал о результатах матчей чемпионата России.

Происшествия Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам заключения за растрату Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил экс-ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца к семи годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тыс. рублей по делу о растрате.

Политика Песков назвал сумму хищений на строительстве Восточного Из пропавших денег возвращено только 3,5 млрд, рассказал пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Общество Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.

Общество Единый тариф на вывоз мусора планируют изменить Правительство России уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов, это может отразиться на плате потребителей, сообщает газета "Ведомости".

Политика В Кремле оценили сообщения о недвижимости родственников Асада в Москве Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать статью Financial Times, в которой говорилось, что родственники Асада в разные годы купили около 19 апартаментов на территории комплекса в Москве.

Политика Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Происшествия Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.

Политика В МИД Германии усомнились в способности Европы защитить себя без США Министр иностранных дел германии Хайко Маас выразил мнение, что ни ФРГ, ни Европа не в состоянии обеспечить свою защиту без США, назвав безответственным проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном.

Политика Лавров осудил попытки США ограбить Сирию Попытки США ограбить Сирию и забрать под свой контроль нефтяные месторождения не несут ничего хорошего процессу урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.