Коронавирус
Невские НовостиКомздрав объяснил очереди машин скорой помощи у Покровской больницы
Комитет по здравоохранению прокомментировал ситуацию с очередями машин скорой помощи у Покровской больницы в Петербурге. Ведомство напомнило, что соблюдение самоизоляции напрямую связано со скачками заболеваемости коронавирусом.
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Комздрав: Помочь снизить нагрузку на систему здравоохранения может каждый, соблюдая режим самоизоляции
Телеканал Санкт-Петербург12:05
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 21:12, Ашберн
Политика
Трамп назвал недостоверными сообщения о плохом здоровье Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья главы КНДР Ким Чен Ына являются ложными.
Газета.Ru 19:36
Общество
Митрополит Тихон опроверг информацию СМИ о том, что у него коронавирус
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у митрополита Тихона обнаружили коронавирус средней тяжести, обсуждается вопрос о перевозке владыки в Санкт-Петербург.
ТАСС 16:43
Религия
У мусульман начинается священный месяц Рамадан
ОГТРК Ямал-Регион 11:19
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Рестораторы оценили план Роспотребнадзора по поэтапному открытию кафе
После отмены режима самоизоляции ведомство предлагает открыть кафе, площадь которых не более 50 кв. м. В них на расстоянии не менее 1 м друг от друга должны находиться до пяти столиков на одного-двух человек.
РБК 13:50
Общество
Собянин считает, что разрешать прогулки москвичам еще рано
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пока рано разрешать прогулки москвичам в условиях самоизоляции.
Коммерсантъ 12:55
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Общество
В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости 13:52
Общество
Число заразившихся коронавирусом на авианосце США возросло до 840
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией на американском авианосце Theodore Roosevelt («Теодор Рузвельт») достигло 840 человек по итогам тестирования всех членов экипажа.
Известия 20:29
Происшествия
В Ярославской области ветер оборвал тросы пешеходного моста через реку
Сильный ветер оборвал два троса навесного пешеходного моста через реку Устье в Борисоглебском районе Ярославской области, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости вчера в 08:51
Происшествия
Экс-директора «Транспортной компании» Южно-Сахалинска подозревают в получении 9 млн рублей взяток
Как стало известно ИА Sakh.com, Александр Подолян, экс-директор южно-сахалинского МУП "Транспортная компания", выполняющего пассажирские перевозки в областном центре, стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Армия и оружие
Режим ЧС введен на американской базе в Джибути из-за коронавируса
Московский Комсомолец 17:30
Происшествия
Увеличилось количество сгоревших в кузбасском селе Постниково домов
Кемерово, 23 апреля 2020, 16:39 — REGNUM В селе Постниково Ижморского района Кузбасса, по последним данным, сгорело 27 домов, в 16 из них проживали люди.
REGNUM 09:39
Авто
В России открылся автосалон новых советских автомобилей
Ряды автодилеров, которые из-за эпидемии и кризиса могут серьезно поредеть, разбавит рязанский автосалон «новых» советских машин.
Автоновости дня 01:40
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
Наука
Ученые выяснили, как у птиц развивался мозг
Авторы нового исследования решили выяснить, какие изменения происходили с мозгом птиц при их эволюции от динозавров до современных видов.
Индикатор 12:34
Общество
В Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом
Еще 37 пациентов с коронавирусом умерли в Москве.
Lenta.ru 16:36
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Наука
Передается ли коронавирус половым путем
Группа ученых из Китая и США доказали, что коронавирус не передается половым путем.
Актуальные Новости 01:17
Здоровье
Глава Бурятии потребовал увольнения главврача больницы в Улан-Удэ
Глава региона Алексей Цыденов поручил министру здравоохранения принять решение как можно скорее.
ФедералПресс 20:31
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
Экономика
Распространение коронавируса может затянуться до конца года: глава Якутии
Как сообщало ИА REGNUM, пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 20:35
Общество
Названо последствие нарушений самоизоляции в России
Врач объяснил это тем, что без движения и кислорода могут проявиться совершенно другие болезни и связанные с ними последствия.
Lenta.ru 16:29
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59