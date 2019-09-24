Армия и оружие
Газета.RuКонашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых при атаке Хмеймима
Дроны сирийских боевиков, которые были сбиты вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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с чего всё началось
Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии. По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать четырех километров.РИА Новостивчера в 22:03
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