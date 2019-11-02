В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.

с чего всё началось

Напомним, концепция социально-экономического развития России до 2020 года была утверждена правительством в ноябре 2008 года, то есть 12 лет назад. Уже в 2008 году из-за финансового кризиса цели концепции во многом стали не реализуемыми уже на старте.

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Политика МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы РФ в Золотое Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата российской Госдумы, лидера партии "Родина" Алексея Журавлева в населенный пункт Золотое Луганской области, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Общество Гончарук презентовал бюджет Украины на 2020 год Согласно презентации, которую представил Гончарук, основная часть расходов в 2020 году будет направлена на обслуживание внешнего долга в размере 141 млрд грн (около 400 млрд рублей).

Политика Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Происшествия СК опубликовал видео нападения на детсад в Нарьян-Маре Следователи предъявили 36-летнему Денису Поздееву обвинение в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

Энергетика «Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому» Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.

Футбол Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Музыка Путин и Гергиев пошутили о Мацуеве после концерта в «Зарядье» Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов рассказал о шутке, прозвучавшую на встрече президента Владимира Путина с дирижером Валерием Гергиевым и лауреатами конкурса Чайковского после концерта в "Зарядье".

Армия и оружие МИД России заявил о готовности способствовать диалогу Дамаска и курдов Речь идет о диалоге по присоединению курдских «Сирийских демократических сил» (SDF) к правительственной армии Сирии, объяснил высокопоставленный дипломат.

Политика Песков заявил о недопустимости преследования Малинова в Болгарии Признание заслуг гражданина Болгарии Николая Малинова в плане внесения вклада в дело, в единство русского мира, в развитие дружбы и сотрудничества между народами России и Болгарии не должно быть причиной для преследования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент ФАН.

Политика Путину доложили об убийстве начальника центра «Э» МВД Ингушетии Президенту России Владимиру Путину доложили об убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Неплатежи российских компаний за вывоз мусора выросли до 70% Уровень неплатежей за вывоз мусора физическими лицами составляет от 20 до 35%, а юридическими — 65–70%.

Здоровье Более 800 медиков получили статус «московский врач» Еще 155 медиков получили статус "московский врач", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Шоу-бизнес Богомолов трогательно поздравил Собчак с днем рождения Режиссер Константин Богомолов поздравил с днем рождения свою супругу - телеведущую Ксению Собчак.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Происшествия Двух подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска задержали В Кемеровской области задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего мэра Киселевска Сергея Лаврентьева, сообщается на сайте Следственного комитета.

Экономика Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум Индекс Московской биржи превысил 2950 пунктов и вновь обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Экономика «Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").

Общество Путин подписал закон о защите обманутых дольщиков Члены жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) получили равные права с остальными дольщиками на компенсацию при недострое жилья.