Экономика
LentaChel.ruКонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Напомним, концепция социально-экономического развития России до 2020 года была утверждена правительством в ноябре 2008 года, то есть 12 лет назад. Уже в 2008 году из-за финансового кризиса цели концепции во многом стали не реализуемыми уже на старте.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02 ноября в 01:00
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Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года
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