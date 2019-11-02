Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Украинские деятели неоднократно призывали к разработке ракет, способных достать до Москвы и даже до Урала.
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Религия
Православные отмечают Димитриевскую родительскую субботу
Особый день поминовения усопших – Димитриевскую родительскую субботу отмечает Православная Церковь в субботу 2 ноября 2019 года.
Фома вчера в 17:27
Армия и оружие
«Русские витязи» получат Су-35С
Авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России «Русские витязи» уже в самое ближайшее время получит новейшие сверхманевренные истребители Су-35С.
Свободная Пресса 03:05
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
МИД Украины обвинил РФ в попытке сорвать нормандскую встречу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что российская сторона активно пытается сорвать нормандскую встречу.
Газета.Ru вчера в 14:17
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов
Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.
OAnews 31 октября в 07:00
Общество
Актриса Кристина Асмус потребует компенсации за свое фото на надгробье
Разъясняется: поводом стала находка на выставке похоронных услуг "Некрополь" на ВДНХ - изображение актрисы обнаружилось на одной из надгробных плит.
Российская газета вчера в 10:26
Армия и оружие
«Пусть США и воюют»: польский эксперт об атаке на Калининград
Американский документ целиком посвящен способам защиты стран Балтии от возможной агрессии России, предполагая, что у Москвы есть не только потенциал, но и намерения для такой атаки, используя в качестве повода защиту русского меньшинства в Прибалтике, особенно Латвии и Эстонии.
Военное обозрение 03:20
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru 31 октября в 16:33
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Политика
В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru вчера в 15:17
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
РИА Новости вчера в 13:32
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Контракт на изготовление ракеты "Ангара-1.2" для выведения на орбиту спутников "Гонец-М" с номерами 33, 34 и 35 "Роскосмос" и Центр Хруничева подписали 25 июля 2019 года.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
На следующей неделе Москву ждет аномальное тепло
На предстоящей неделе москвичей ждут погодные "американские горки": вслед за изрядно испортившим настроение холодом - а мы к нему, как всегда, не готовы - придет тепло, о чем "Газете.Ru" сообщил центр погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 01:25
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд на территорию Латвии
Инфорос вчера в 10:54
Транспорт
Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
Известия вчера в 23:59
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Политика
США и Китай договорились по основным пунктам торгового соглашения
США и Китай достигли договорённости по основным пунктам торгового соглашения, сообщает CNBC.
RT на русском вчера в 13:51
Политика
В Малайзии заявили о готовности закупать самолеты из России
Малайзия является вторым после Индонезии производителем пальмового масла в мире, на их долю приходится до 90% производства этой продукции.
ТАСС 02:39
Политика
Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс
Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Ореанда-Новости вчера в 09:18
Футбол
«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Игроки "Астон Виллы" готовились к игре как кубковому финалу, решив приехать с загородной базы прямиком на матч.
Sportbox.RU вчера в 15:23
Политика
Медведев призвал ШОС продумать восстановление экономики Афганистана
RT на русском 02:21
Экономика
В Госдуме хотят выплачивать пенсионный продукт предпенсионерам
В РФ проходит пенсионная реформа, направленная на повышение пенсионного возраста — он постепенно должен достигнуть 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.
REGNUM 30 октября в 04:52
Политика
Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году
Президент США Дональд Трамп дал администрации поручение установить лимит на прием беженцев в 2020 году в восемнадцать тысяч человек.
Страна Советов on-line 03:35
Армия и оружие
В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок
РИА Новости 30 октября в 19:44
Происшествия
Дети массово отравились в гостинице в Казани
Известия 02:51