Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
Читать в источнике
Оценить168
с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:59, Вашингтон
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
РИА Новости 13:37
Общество
В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
Барельеф Жукову снесли со здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября.
РИА Новости 15:50
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском 15:51
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 13:09
Футбол
Виктор Гончаренко: «Бийол не заслуживал покинуть поле так рано»
Сложно оценивать, но Бийол суммарно не заслуживал, чтобы покинуть сегодня поле так рано.
Спорт-Экспресс 14:25
Политика
Украина закрыла небо и север Черного моря из-за учений
В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
Газета.Ru 11:51
Происшествия
Трое детей провалились под лед в Башкирии
Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.
ТАСС 09:40
Гаджеты
Игровой смартфон ASUS ROG Phone 2 выходит в России за 70 000 рублей
Компания ASUS объявила о старте продаж геймерского смартфона ASUS ROG Phone 2 в России.
MobiDevices вчера в 08:22
Общество
Защита персональных данных мешает взысканию долгов за вывоз мусора
В октябре в организации заявляли, что около 10% региональных операторов по вывозу бытового мусора находятся в тяжёлом финансовом положении из-за неплатежей и низких тарифов.
Говорит Москва 10:30
Политика
В ООН раскритиковали решение США о понижении лимита приема беженцев
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило обеспокоенность решением США о снижении в 2020 финансовом году (начался 1 октября) лимита приема беженцев до 18 тыс. человек.
ТАСС 11:05
Шоу-бизнес
Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии
Оксана Воеводина ответила подписчикам, почему экс-король Малайзии после расставания с супругой предпочел отказаться от маленького сына.
Пятый канал 12:37
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском 13:39
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
ГлобалМСК.ру 12:56
Общество
«Нафтогаз» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 11:53
Авто
Составлен рейтинг внедорожников с наибольшим клиренсом
Автоновости дня 02:26
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:37
Автоспорт
Леклеру заменят мотор, штрафов не будет
Команде придется поменять мотор, но при этом будет установлен один из двух агрегатов, уже использовавшихся по ходу этого сезона.
Motorsport.com Россия 15:43
Политика
Владимир Цемах обвинил Bellingcat в сотрудничестве с СБУ
Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), бывший военный ДНР Владимир Цемах заявил в интервью «РИА Новости», что проект Bellingcat сотрудничает со Службой безопасности Украины (СБУ).
Известия 08:20
Происшествия
Убитый в детском саду ребенок похоронен в Нарьян-Маре
Шестилетний мальчик, убитый в детском саду "Сказка" 31 октября, похоронен на городском кладбище в Нарьян-Маре, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:21
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Общество
Мать девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян
Кэрол Феннер поблагодарила жителей России за помощь и слова поддержки в адрес ее дочки Луны, которую краснодарские врачи лечат от так называемой "маски Бэтмена" - крупного родимого пятна, которое заняло почти все лицо ребенка.
Российская газета 14:41
Экономика
Замглавы Минвостокразвития подвёл итоги поездки в Мурманскую область
Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков подвёл итоги рабочей поездки в Мурманскую область.
Аргументы и Факты - Мурманск 14:00
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских националистов
Народная милиция ЛНР сбила в районе поселка Голубовское беспилотный летательный аппарат украинских националистов с пропагандистскими листовками, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства Республики Ивана Филипоненко.
Rambler News Service 08:57
Кино
Мединский не увидел оснований запрещать прокат «Джокера» в России
Министр культуры России Владимир Мединский не видит оснований запрещать прокат «Джокера» в России.
Мойка78 30 октября в 21:00
Экономика
Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco
Интерфакс вчера в 22:18
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград вчера в 11:52
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку
Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.
ГлобалМСК.ру 07:53