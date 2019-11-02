Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
РБК02:00

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РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать

Дождь05:11

Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года

Эхо Москвы06:00

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБК02:00

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ru04:14

РБК: Многие цели, поставленные в концепции развития России до 2020 года, оказались невыполнимыми

БИЗНЕС Online03:51

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ru03:01

СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолец04:22
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Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Российская газета вчера в 15:21
Общество

В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров

Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Экономика

Bloomberg узнал о согласии саудовского кронпринца на IPO Saudi Aramco

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дал окончательное согласие на первичное размещение акций (IPO) национальной нефтяной компании Saudi Aramco, официальное объявление ожидается в субботу, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Интерфакс вчера в 22:18
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM вчера в 22:23
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Политика

В Совфеде осудили паранойю Украины с ракетами для ударов по АЭС

В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
REGNUM 04:36
Единоборства

Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Происшествия

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Происшествия

В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу

Суд в Нарьян-Маре заключил под стражу охранника детского сада, где произошло убийство ребенка, сообщила РИА Новости представитель регионального управления Следственного комитета Светлана Тарнаева.
РИА Новости 05:54
Армия и оружие

Сербия покупает российские С-400

Утро.ru вчера в 07:29
Армия и оружие

Минобороны заключит новый контракт на поставку Су-34 до конца года

News.ru 06:08
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 31 октября в 03:02
Политика

Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине

На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
РЕН ТВ вчера в 14:41
Здоровье

Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

Актуальные Новости 02:22
Технологии

В России заработал Apple TV+ без дубляжа

IT-World вчера в 08:46
Происшествия

Последствия взрыва на танкере в Находке сняли на видео

Очевидцы сняли последствия взрыва, который произошел сегодня на нефтеналивном танкере в Находке.
Российская газета 03:40
Культура

Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин

Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU вчера в 08:18
Происшествия

В Ленинградской области школьник получил ножевое ранение в драке

Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
Интерфакс 05:40
Армия и оружие

Индия отправит МиГ-27 в «последний путь»

В декабре оставшиеся у индийских военных сверхзвуковые истребители-бомбардировщики третьего поколения с крылом изменяемой стреловидности МиГ-27 отправятся в «последний путь», пишет India Today.
Lenta.ru 03:15
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Политика

Белый дом подготовился к импичменту Трампа

Трамп рассказывает: пригласил в Белый дом служебного пса, отличившегося при операции против террориста номер один аль-Багдади.
ТВ Центр 04:59
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель протаранил памятник Александру III

РБК 04:28
Кино

Мединский раскритиковал фильм «Джокер»

Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости 31 октября в 03:01
Кино

Бекмамбетов пожаловался Дудю на BadComedian

Режиссер Тимур Бекмамбетов в беседе с журналистом Юрием Дудем высказался о работе сетевого кинообозревателя Евгения Баженова, работающего под псевдонимом BadComedian.
Газета.Ru 31 октября в 11:13
Интернет

Разблокировка по отпечатку появилась в WhatsApp на Android

WhatsApp объявил о появлении долгожданной функции в Android-версии мессенджера. Разработчики добавили блокировку с помощью отпечатка пальца.
News.ru вчера в 02:31
Космос

Телескоп «Хаббл» запечатлел «лицо» в космосе

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» сфотографировали столкновение двух галактик. Получившееся изображение напоминает «лицо».
Восток-Медиа 30 октября в 12:08
Транспорт

Медведев согласовал строительство новой трассы Москва-Казань

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт и глава Минэкономразвития Максим Орешкин выступали и за реконструкцию трассы М7, и за строительство новой платной дороги.
Патриоты Нижнего вчера в 03:34
Музыка

Участник Евровидения не прошел слепые прослушивания в «Голос»

РИА Новости 04:50
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