Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02:00
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия
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Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РИА Новости 07:13
Политика
НАТО отказалось от встречи с участниками керченской провокации
Украине было отказано в организации встречи главы НАТО Йенса Столтенберга с моряками, которые принимали участие в керченской провокации.
Аргументы недели 06:14
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Впервые напечатали человеческую кожу с сосудами
Goroday.ru 04:15
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
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Сёмин остался недоволен судейством матча «Уфа» — «Локомотив»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе бригады арбитров в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (1:1).
RT на русском 10:07
Происшествия
На танкере в Находке произошел взрыв
На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Гаджеты
MediaTek разрабатывает более дешёвый 7-нм чип с ядрами A76 и 5G
Информация поступила от информатора @Digital Chat Station в Weibo, который несколько дней назад также сообщил, что Redmi разрабатывает телефон с чипом MediaTek 5G (что неудивительно, учитывая агрессивные планы Xiaomi на 2020 год в отношении 5G).
3DNews 07:30
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Киберспорт
Blizzard анонсировала Diablo IV
Компания Blizzard анонсировала игру Diablo IV, опубликовав девятиминутный геймплейный трейлер.
News.ru вчера в 14:39
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РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Наука
В Каталонии нашли ожерелье последних неандертальцев
RuNews24.ru 03:38
Энергетика
«Ведомости» узнали об убыточности запасов «Сургутнефтегаза»
Максимальная доля коммерчески рентабельных запасов нефти у компании «Сургутнефтегаз» составляет 548 млн тонн (41% запасов).
РБК вчера в 11:43
Общество
Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека»
Ранее Минюст направил в Верховный суд России иск о ликвидации движения за неоднократные нарушения законодательства.
Интерфакс вчера в 08:04
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Хоккей
Кравцов забил первый гол после возвращения в «Трактор»
Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста».
Спорт-Экспресс 10:21
Футбол
Динамо — Ахмат 1:1
Газета.Ru 08:58
Кино
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Общество
HeadHunter назвал самые высокооплачиваемые вакансии в России
Эксперты сервиса HeadHunter составили рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатными предложениями.
РИА Новости 05:14
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Телепрограмма 08:21
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:21
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
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В Москве начали продавать квартиры площадью 11 квадратных метров
Коммерсантъ 31 октября в 09:15
Политика
МИД призвал жестче реагировать на давление Киева на СМИ
МИД РФ призывает профильные международные структуры и правозащитные неправительственные организации (НПО) жестче реагировать на все формы давления украинских властей на СМИ, включая устранение неугодных киевским властям журналистов, говорится в сообщении МИД РФ по поводу Международного дня прекращения безнаказанности в отношении преступлений против журналистов, отмечаемого 2 ноября.
РИА Новости 08:43
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«Болонья» претендует на Ибрагимовича
Спорт-Экспресс 09:45