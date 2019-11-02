В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.

с чего всё началось

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Происшествия СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Культура Путин поздравил Александра Градского с юбилеем Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.

Гаджеты AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14 Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.

Общество Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.

Фигурное катание Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.

Политика «Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Религия Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Хоккей ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Хоккейный клуб «Трактор» отправил в отставку главного тренера Петериса Скудру.

Политика Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.

Общество «Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома» Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.

Шоу-бизнес 70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".

Общество Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.

Политика Украина из-за учений закрыла небо и часть Черного моря Украина начала учения на Черном море, для чего запретила судоходство в северной части своей черноморской акватории и закрыла небо.

Происшествия В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru.

Общество Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.

Единоборства Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Происшествия В Екатеринбурге пассажир автобуса жестоко избил кондуктора В автобусе №25 в Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания. Это произошло в результате ссоры, передает «МК Екатеринбург».

Общество В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.

Происшествия Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.

Политика Байден заявил об усилении позиций России в Сирии из-за политики Трампа Экс-вице-президент США Джо Байден отметил укрепление позиций России и президента Сирии Башара Асада, подчеркнув, что у президента США Дональда Трампа нет внешней политики как таковой, пишет издание Wall Street Journal.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Футбол Главным арбитром матча «Зенит» — «Лейпциг» назначен судья из Израиля В воскресенье стало известно, что матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Зенит» примет «РБ Лейпциг», обслужит израильская бригада арбитров, на игре будет работать VAR.

Шоу-бизнес Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.