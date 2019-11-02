Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБКвчера в 01:00
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Происшествия
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Культура
Путин поздравил Александра Градского с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста России Александра Градского с 70-летним юбилеем.
РБК 04:49
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
Екатеринбург занял третье место в списке городов России по качеству городской среды.
REGNUM 01 ноября в 21:23
Фигурное катание
Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке
Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
Политика
«Северному потоку – 2» быть: проект вышел на финальную стадию
Проект "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Sputnik Литва 01 ноября в 10:35
Религия
Патриарх Кирилл передал архиепископу Иоанну грамоту о единстве с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал главе Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископу Иоанну Дубнинскому (Реннето) Патриаршую и Синодальную грамоту о восстановлении единства архиепископии (Русского экзархата) с Русской православной церковью (РПЦ).
Известия 03:11
Гаджеты
Redmi представил бюджетный 40-дюймовый смарт-телевизор
Народные новости вчера в 01:05
Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Хоккей
ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера
Хоккейный клуб «Трактор» отправил в отставку главного тренера Петериса Скудру.
News.ru вчера в 18:23
Политика
Содержащийся в израильской тюрьме Бурков планирует вернуться в Россию
Содержащийся в израильской тюрьме по американскому запросу россиянин Алексей Бурков заявил, что рассчитывает вернуться в РФ.
РЕН ТВ 05:04
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева объявила о десятилетней паузе в карьере
Сообщается, что при этом Пугачева получила от Александра Лукашенко цветы и конфеты, "которые обычно презентуют иностранным лидерам".
Российская газета 04:55
Общество
Названы российские вакансии с зарплатой выше 200 тысяч рублей
Специалисты портала HeadHunter назвали размещенные в России вакансии с зарплатой более 200 тысяч рублей в месяц.
МИР 24 вчера в 09:10
Политика
В Крыму ответили на идею Киева «возбудить миллион уголовных дел» на россиян
Ранее Загородний придумал способ, как пошатнуть экономику России и отобрать у страны Крым.
URA.Ru 03:18
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Политика
Украина из-за учений закрыла небо и часть Черного моря
Украина начала учения на Черном море, для чего запретила судоходство в северной части своей черноморской акватории и закрыла небо.
МонаВиста вчера в 10:35
Происшествия
В Иркутске водитель протаранил памятник Александру III
В Иркутске автомобиль Mercedes-Benz протаранил ограждение и врезался в памятник Александру III, сообщает местное издание IRK.ru.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество
Одесситы провели митинг-реквием у демонтированного барельефа Жукова
Возмущенные жители Одессы провели митинг-реквием у здания областного военкомата после демонтажа барельефа маршала Георгия Жукова, сообщает 2 ноября Odessa.online.
Известия вчера в 15:17
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Происшествия
В Екатеринбурге пассажир автобуса жестоко избил кондуктора
В автобусе №25 в Екатеринбурге пассажир избил кондуктора до потери сознания. Это произошло в результате ссоры, передает «МК Екатеринбург».
Московский Комсомолец 04:41
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости вчера в 03:04
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Политика
Байден заявил об усилении позиций России в Сирии из-за политики Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден отметил укрепление позиций России и президента Сирии Башара Асада, подчеркнув, что у президента США Дональда Трампа нет внешней политики как таковой, пишет издание Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 23:06
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия 01 ноября в 17:49
Футбол
Главным арбитром матча «Зенит» — «Лейпциг» назначен судья из Израиля
В воскресенье стало известно, что матч четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Зенит» примет «РБ Лейпциг», обслужит израильская бригада арбитров, на игре будет работать VAR.
78.ru 05:10
Шоу-бизнес
Филиппа Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Ранее сообщалось, что Филипп встречается с диджеем Екатериной Гусевой. Впервые об их романе стали говорить в прошлом году.
Вечерний курьер вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Роза Сябитова рассказала о судьбе «избивавшего» ее бывшего мужа
Известная телеведущая Роза Сябитова решила рассказать своим поклонникам о том, как сложилась дальнейшая судьба «избивавшего» ее бывшего супруга, продюсера Юрия Андреева.
Дни24 01:52
Авто
В Сети показали уникальный УАЗ-3128 Астеро
Тарантас Ньюс вчера в 09:07