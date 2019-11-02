Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБКвчера в 01:00
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Политика
Богдан ответил на слухи о драке с главой СБУ
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан отреагировал на сообщение о драке с председателем Службы безопасности Украины (СБУ) Иваном Бакановым.
Газета.Ru 01:57
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
В целом, не менее 10 сотрудников Белого дома, являющихся высшим руководящим звеном американской политики, отмечали непреклонную ненависть Трампа к Украине.
Газета.Ru 02:46
Политика
Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны
"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы - Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", - говорится в Twitter президента.
РИА Новости 00:47
Происшествия
В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище
Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.
RT на русском вчера в 12:39
Единоборства
Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Политика
Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Газета.Ru вчера в 15:26
Культура
Владимир Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Президент отметил «большой талант, уникальные вокальные данные и безукоризненный художественный вкус Градского».
Говорит Москва 02:56
Экономика
Эксперты озвучили сроки для получения гражданами РФ «пенсий мечты»
Как считает эклномист Никита Масленников, граждане РФ получат желаемую пенсию в 40 тысяч рублей спустя 15-20 лет.
MoneyTimes.Ru 01 ноября в 09:06
Общество
Глава РЭО назвал условие для ввода штрафов за нераздельный сбор мусора
Глава «Российского экологического оператора» (оператора мусорной реформы) Денис Буцаев назвал условия введения в России штрафов за нераздельный сбор мусора.
РБК 03:00
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM вчера в 11:47
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК 01 ноября в 16:36
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии
Криминалисты центрального аппарата Следственного комитета привлекли к расследованию убийства начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, совершенного минувшим вечером.
Московский Комсомолец 01:03
Экономика
Маск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю благодаря Tesla
Американский бизнесмен, инженер, изобретатель, миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск за неделю стал богаче на два миллиарда долларов.
Российская газета вчера в 19:16
Политика
Финляндия готовится выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса
Финляндия готовится выделить €600 тыс. на разминирование Донбасса, заявил министр иностранных дел республики Пекка Хаависто во время посещения делегацией Финляндии участка разведения сил в Станице Луганской.
Rambler News Service вчера в 05:42
Гаджеты
Microsoft запускает новое приложение Office для платформы Android
Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android.
3DNews вчера в 15:04
Политика
В Госдуме оценили слова Байдена об укреплении российских позиций в САР
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего вице-президента США Джо Байдена об укреплении позиций России в Сирии.
RT на русском 02:11
Армия и оружие
Госиспытания БМП-2М с гранатометом и «Корнетами» завершатся к декабрю
Новейшая боевая машина пехоты БМП-2М с гранатометом и ракетами «Корнет» пройдет все испытания к зиме.
Известия вчера в 21:43
Шоу-бизнес
Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева во время выступления в Минске заявила, что в следующий раз на сцену выйдет только 80 лет.
РБК вчера в 15:56
Происшествия
В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
В Кирове перевернулась машина скорой помощи, которая перевозила выжившую после смертельной аварии девочку шести лет, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:37
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 08:10
Фигурное катание
Золотая медаль фигуристки Косторной досталась американке
Золотая медаль, которую выиграла российская фигуристка Алена Косторная, досталась американской спортсменке Мэрайе Белл.
Газета.Ru вчера в 17:26
Музыка
Земфира представила две новые песни на фестивале в Дубае
Всего, как сообщает «Дождь», на концерте прозвучали 17 песен.
Snob.ru 02:56
Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика
Норвежский политик потребовала отменить санкции против России
Норвежский политик от региона Финнмарк Рагнхильд Вассвик призвала в кратчайшие сроки отменить санкции в отношении России, передает iFinnmark.
Газета.Ru вчера в 23:18
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03:01
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль дело подростков-убийц
Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, а в Забайкалье направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата.
Вести.Ru 01:45
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48