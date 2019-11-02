Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
РБКвчера в 01:00

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СМИ раскрыли первые результаты концепции развития России до 2020 года

URA.Ruвчера в 07:45

РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать

Дождьвчера в 04:11

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ruвчера в 02:01

СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолецвчера в 03:22

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ruвчера в 03:14

Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года

Эхо Москвывчера в 05:00

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБКвчера в 01:00
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Шоу-бизнес

Воеводина впервые показала сына от экс-короля Малайзии

Пятый канал вчера в 11:37
Происшествия

Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин проконтролирует расследование убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве 2 ноября.
РБК 00:48
Политика

WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства

Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС вчера в 17:33
Единоборства

Сергей Ковалев проиграл Альваресу титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев не смог одержать победу в поединке за титул Всемирной боксерской организации (WBO) полутяжелой весовой категории против мексиканца Сауля Альвареса.
Вести.Ru 01:13
Происшествия

СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени

Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Политика

Евгений Киселев сообщил о побеге Аркадия Бабченко с Украины

Газета.Ru вчера в 15:26
Происшествия

В Омске автомобиль без водителя сбил женщину и ребенка

В Омске автомобиль начал движение без водителя и врезался в другую машину, а также сбил 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщает местная Госавтоинспекция.
РИА Новости 00:24
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал вчера в 23:32
Футбол

Хусаинов заявил, что арбитр Вилков должен был удалить игрока «Зенита» Азмуна в матче с ЦСКА

Как сообщает ТАСС, по мнению Хусаинова, главный арбитр матча Михаил Вилков дважды ошибся, не став удалять нападающего «Зенита» Сердара Азмуна за фолы на Иване Обляковом и Хёрдуре Магнуссоне.
RT на русском вчера в 14:55
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru вчера в 12:09
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru 01 ноября в 03:24
Единоборства

Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC

На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
Спорт-Экспресс вчера в 19:24
Шоу-бизнес

Симоньян опубликовала трогательный снимок с новорожденной дочкой

Главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала в Instagram фотографию супруга, актера театра и кино Тиграна Кеосаяна, с новорожденной дочерью Маро на руках.
ФАН вчера в 10:08
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Футбол

«Барселона» проиграла «Леванте» в матче чемпионата Испании

Газета.Ru вчера в 12:00
Политика

Сальвадор высылает весь дипломатический корпус Венесуэлы из страны

"Правительство Сальвадора выдворяет дипломатический корпус режима (президента Венесуэлы - Прим. ред.) Николаса Мадуро в соответствии с неоднократными заявлениями президента Найиб Букеле, в которых он не признавал легитимность правительства Мадуро", - говорится в Twitter президента.
РИА Новости 00:47
Политика

В Молдавии пройдет второй тур выборов в местные органы власти

Второй тур всеобщих выборов в местные органы власти, в результате которых должны быть избраны руководители 384 населенных пунктов, пройдет в воскресенье в Молдавии.
ТАСС вчера в 16:02
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском вчера в 14:51
Общество

Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета вчера в 17:56
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Технологии

Telegram выпустил тестовую версию кошелька для Gram

Telegram представил предварительную версию своего десктоп криптокошелька для блокчейна TON.
BitCryptoNews 01 ноября в 10:55
Шоу-бизнес

Сын Эвелины Бледанс ушел от нее из отеля в Эмиратах

Эвелина не сразу поняла этот звонок, но потом, увидев, что кровать Семечки пуста, побежала вниз.
Bimru.ru вчера в 13:29
Общество

Airbnb запретила аренду домов для вечеринок после стрельбы в США

Компания Airbnb, являющаяся крупнейшим оператором сервиса по аренде жилья, запретила сдавать жилые дома для частных вечеринок.
News.ru вчера в 19:04
Наука

Служба сверхточного времени: самый крутой хронометр в мире

В новой модификации физикам удалось понизить шум тепловых колебаний и вдвое увеличить точность измерений.
Популярная механика вчера в 06:17
Политика

Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия вчера в 18:14
Гаджеты

Redmi представил дешевый 40-дюймовый смарт-телевизор

ToDay News Ufa вчера в 02:49
Авто

Renault Samsung готовит шесть новых авто в 2020 году

Renault Samsung Motors заявил, что к 2020 году компания выпустит на внутреннем автомобильном рынке шесть новых моделей, например XM3, ZOE и рестайлинговый Capture.
SpeedMe вчера в 07:58
Армия и оружие

ВСУ проводят учения с «Буками» и С-300 у границы с Россией

31 октября на полигоне Ягорлык в Херсонской области стартовали военные маневры.
ГЛАС.RU 01 ноября в 07:32
Происшествия

Во Владивостоке у женщины в руках взорвалась петарда

Во Владивостоке женщина попала в больницу из-за взрыва петарды, которую она подняла с земли.
Известия вчера в 10:41
Авто

Новый Kia Optima впервые показали без камуфляжа

Корейский седан KIA Optima нового поколения готовится к дебюту.
Автоновости дня 00:20
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