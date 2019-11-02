Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
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СМИ раскрыли первые результаты концепции развития России до 2020 года

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Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года

Эхо Москвывчера в 05:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 15:56, Вашингтон
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Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake

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«Бавария» уволила главного тренера

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Life.ru 10:05
Здоровье

Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья

Метеочувствительность научно не доказана, заявила главный кардиолог Москвы Елена Васильева.
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Наука

Польза каннабиса при психических расстройствах признана мифом

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
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Представитель Семчева опроверг информацию о госпитализации актера

Информация о госпитализации актера Александра Семчева из-за проблем с сердцем не соответствует действительности, сообщила в воскресенье ТАСС его представитель.
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В Одессе прошла акция «Реквием по Жукову»

Сегодня, 2 ноября, жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» у уничтоженного националистами барельефу маршалу.
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В Гонконге мужчина порезал ножом протестующих и откусил одному ухо

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Комсомольская правда вчера в 16:35
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Названо безопасное время использования гаджетов подростками

По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
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Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
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Джонсон пообещал не допустить нового референдума о независимости Шотландии

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В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам

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