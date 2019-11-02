Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02:00
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Энергетика
Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено
Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Происшествия
Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили ребенка
Городской суд Нарьян-Мара отправил в СИЗО на два месяца охранника детского сада, в котором произошло убийство ребенка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Ненецкому автономному округу.
Происшествия
Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины на лобовом стекле
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Баку, экстренно сел на запасном аэродроме в столице.
Энергетика
Россия в октябре увеличила экспорт нефти до 23,8 млн тонн
Экспорт нефти из России в октябре 2019 года составил 23,8 млн тонн, что на 1,9% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Политика
Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США
Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США могут стабилизировать мировую экономику только на ближайший год или максимум два.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
Футбол
Аршавин до перехода в «Зенит» мог оказаться в «Ладе»
Бывший футболист Александр Гармашов рассказал, что экс-форвард сборной России Андрей Аршавин мог перейти в «Ладу».
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
Общество
Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию
Из Турции снаряжение направлялось в Сирию, к боевикам различных террористических групп.
Здоровье
Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
Шоу-бизнес
Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына
Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Гаджеты
Radeon RX 5500M разгромила мобильную GeForce GTX 1650
Для сравнения, мобильная GTX 1650 набирает около 9200 баллов, то есть адаптер AMD быстрее более чем на 30%, так что AMD не врала, указывая на существенное преимущество RX 5500M.
Политика
Трамп признал, что США в Сирии интересует только нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не хотят заниматься обеспечением безопасности в Сирии, их интересует только нефть.
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Происшествия
Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова
Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
Происшествия
Российский школьник пырнул ножом одноклассника
Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Политика
Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году
В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.