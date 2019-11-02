Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
РБК02:00

Подробнее о событии

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБК02:00

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ru03:01

СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолец04:22

Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года

Эхо Москвы06:00

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ru04:14

РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать

Дождь05:11

РБК: Многие цели, поставленные в концепции развития России до 2020 года, оказались невыполнимыми

БИЗНЕС Online03:51
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Энергетика

Расширение завода СПГ на Сахалине заморожено

Расширение завода СПГ на Сахалине, подконтрольного "Газпрому", заморожено из-за отсутствия необходимых запасов газа, сообщили "Рейтер" три источника, знакомые с планами развития завода.
Сахалин.Инфо вчера в 21:40
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

"Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия

Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке

В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детсада, в котором убили ребенка

Городской суд Нарьян-Мара отправил в СИЗО на два месяца охранника детского сада, в котором произошло убийство ребенка, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Ненецкому автономному округу.
Коммерсантъ 05:55
Происшествия

Самолет экстренно сел в Москве из-за трещины на лобовом стекле

Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Баку, экстренно сел на запасном аэродроме в столице.
РЕН ТВ 05:02
Энергетика

Россия в октябре увеличила экспорт нефти до 23,8 млн тонн

Экспорт нефти из России в октябре 2019 года составил 23,8 млн тонн, что на 1,9% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
ТАСС 04:44
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости 04:04
Общество

В Москву идет аномальное субтропическое тепло

Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Политика

Орешкин назвал тактическим перемирием торговое соглашение КНР и США

Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что договорённости по торговому соглашению между Китаем и США могут стабилизировать мировую экономику только на ближайший год или максимум два.
RT на русском 04:55
Политика

В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Хоккей

«Вашингтон» победил «Баффало» в матче НХЛ, Овечкин отметился передачей

РИА Новости 01:38
Футбол

Аршавин до перехода в «Зенит» мог оказаться в «Ладе»

Бывший футболист Александр Гармашов рассказал, что экс-форвард сборной России Андрей Аршавин мог перейти в «Ладу».
Матч ТВ 05:13
Общество

Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Общество

Московские кондитеры поставляли снаряжение боевикам в Сирию

Из Турции снаряжение направлялось в Сирию, к боевикам различных террористических групп.
BFM.ru 05:08
Здоровье

Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака

РИА Новости вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел к журналистам

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев в четверг впервые за несколько месяцев появился перед журналистами.
Российская газета 05:52
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии впервые показала лицо сына

Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала лицо их совместного с Фаридом сына.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:15
Гаджеты

Radeon RX 5500M разгромила мобильную GeForce GTX 1650

Для сравнения, мобильная GTX 1650 набирает около 9200 баллов, то есть адаптер AMD быстрее более чем на 30%, так что AMD не врала, указывая на существенное преимущество RX 5500M.
iXBT.com вчера в 09:39
Политика

Трамп признал, что США в Сирии интересует только нефть

Президент США Дональд Трамп заявил, что США не хотят заниматься обеспечением безопасности в Сирии, их интересует только нефть.
Политика Сегодня 03:04
Происшествия

Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа

Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Единоборства

Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом

Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Политика

МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия вчера в 18:49
Происшествия

Суд истребовал материалы проверки СК по делу журналиста Голунова

Известия вчера в 05:07
Политика

Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе

Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
RT на русском 05:52
Происшествия

Российский школьник пырнул ножом одноклассника

Во время ссоры один из подростков достал нож и пырнул оппонента в живот.
Lenta.ru 04:45
Политика

Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Политика

Трамп установил лимит на прием беженцев в 2020 году

В 2017 году Америка приняла более 100 тысяч беженцев, в этом году этот показатель снизился до 30 тысяч.
ГЛАС.RU 01:54
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
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