Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02:00
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На танкере в Находке произошел взрыв
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Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений
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Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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Происшествия
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Общество
Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве
В Москве в субботу, 2 ноября, ожидается потепление до плюс 3 градусов.
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«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
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Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
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Армия и оружие
Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа
Напомним, что в четверг, 31 октября, израильские военные перехватили выпущенную с палестинской территории ракету.
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Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера
В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Происшествия
Более 30 детей отравились в отеле в Казани
Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
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Мельгарехо вызван в сборную Парагвая с марта 2019 года
Происшествия
Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки
Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Хоккей
Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 41-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Культура
Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов
Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Авто
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установят штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Здоровье
Елена Малышева назвала продукты, приближающие старение
Телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ведут к быстрому старению человека.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
Происшествия
SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Армия и оружие
Российская авиация стёрла с лица земли склад оружия боевиков в Сирии
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Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона
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Лариса Гузеева сделала фото окровавленной дочери
Лариса Гузеева нередко делится фотографиями дочери Ольги в различных образах.