Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
РБК02:00

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Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБК02:00

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ru03:01

СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолец04:22

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ru04:14

РБК: многие цели, поставленные в концепции развития России до 2020 года, оказались невыполнимыми

БИЗНЕС Online03:51

Концепция развития России до 2020 года может быть провалена

Красная весна03:36
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Музыка

Сергей Жуков стал зомби в новом клипе

StarHit.ru 31 октября в 13:00
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Здоровье

В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином

Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 31 октября в 09:33
Гаджеты

Пользователи iOS 13 жалуются на проблемы с закрытием приложений

Многие пользователи iOS 13 стали жаловаться на проблему с мобильной операционной системой.
News.ru вчера в 03:14
Армия и оружие

На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС

Известия вчера в 23:20
Общество

Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне

Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия

Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Газета.Ru вчера в 02:40
Общество

Синоптики сообщили о потеплении в субботу в Москве

В Москве в субботу, 2 ноября, ожидается потепление до плюс 3 градусов.
РБК 04:17
Футбол

Матч Футбольной национальной лиги перенесли в Москве

Футбольный матч 21-го тура ФНЛ между московским "Торпедо" и клубом "СКА-Хабаровск" был перенесен из-за запрета полиции.
Москва 24 вчера в 17:45
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Религия

Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу

Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Армия и оружие

Израиль подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа

Напомним, что в четверг, 31 октября, израильские военные перехватили выпущенную с палестинской территории ракету.
ГЛАС.RU вчера в 16:08
Общество

Почему не надо говорить «да», если звонят с незнакомого номера

В последнее время в соцсетях люди все чаще жалуются на странные звонки с незнакомых номеров.
Российская газета 01:25
Происшествия

Более 30 детей отравились в отеле в Казани

Массовое отравление детей произошло в казанском отеле "Кристалл". Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Татарстану.
Интерфакс 03:25
Футбол

Мельгарехо вызван в сборную Парагвая с марта 2019 года

Спорт-Экспресс 03:08
Происшествия

Отставной генерал МВД задержан за подготовку убийства своей невестки

Генерал-майора МВД в отставке Александра Туривненко задержали по подозрению в подготовке заказного убийства жены умершего брата.
Газета.Ru вчера в 08:54
Происшествия

Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Хоккей

Овечкин вышел на 41-е место по количеству набранных очков в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 41-ю строчку в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:55
Происшествия

Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Lenta.ru вчера в 19:45
Культура

Майкл Джексон вновь возглавил список самых богатых мертвецов

Скончавшийся летом 2009-го американский "король поп-музыки" Майкл Джексон продолжает оставаться самым преуспевающим музыкантом из числа усопших деятелей культуры.
Российская газета 31 октября в 05:39
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

ТАСС вчера в 10:06
Армия и оружие

Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки

Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 вчера в 07:30
Авто

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Водителям частных грузовых машин и автобусов с 1 ноября 2019 года установят штрафы за эксплуатацию автомобиля без тахографа или их блокировку.
Автоновости дня вчера в 22:28
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Елена Малышева назвала продукты, приближающие старение

Телеведущая Елена Малышева назвала продукты, которые ведут к быстрому старению человека.
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В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

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BFM.ru вчера в 11:19
Армия и оружие

Российская авиация стёрла с лица земли склад оружия боевиков в Сирии

Удар с воздуха фактически стёр с лица земли склад оружия боевиков. Несколько громких взрывов были слышны по всему прилегающему району.
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Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства бульона

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Лариса Гузеева нередко делится фотографиями дочери Ольги в различных образах.
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