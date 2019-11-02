Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02:00
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Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Политика
В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
В какой-то момент разговор зашел об акциях, которые прошли на Украине после подписания "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 15:00
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
RT на русском вчера в 22:48
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Газета.Ru 01:31
Гаджеты
Бренд Redmi представил бюджетный 40-дюймовый телевизор
Astera вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Вести.Ru вчера в 07:39
Происшествия
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Российская газета вчера в 23:25
Политика
Малайзия пригрозила Европе закупками российских самолетов
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что в случае запрета Евросоюза на импорт малайзийского пальмового масла его страна может в ответ отказаться от приобретения европейских самолетов, предпочтя им российские.
Lenta.ru 04:23
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
Аналитики iSeeCars составили рейтинг авто, которые больше все теряют в своей стоимости, по сравнению с первоначальной ценой.
Уфимские Заметки 31 октября в 09:12
Транспорт
Трассу Москва—Казань планируют построить к 2027 году
Напомним, в сентябре газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщила, что трассу Москва—Казань могут полностью достроить в 2027 году.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Ранее в СМИ неоднократно появлялись слухи о романе продюсера и певицы, который якобы стал причиной ухудшения отношений с другими подопечными Фадеева.
РИА Новости 04:20
Футбол
Кандидатуру Адиева рассматривают в «Чайке» и «Луче»
По данным matchtv.ru, бывший наставник «Анжи» Магомед Адиев является одним из претендентов на пост главного тренера «Чайки», где после поражения от «Факела» уволили весь тренерский штаб.
Матч ТВ 04:13
Политика
Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс
Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Ореанда-Новости вчера в 09:18
Футбол
Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч".
РЕН ТВ 03:09
Футбол
Шюррле: «Хочу знать русский язык. Жена и водитель пытаются меня учить»
Знаю только пару слов, но моя жена пытается меня учить. Так же я провожу много времени в пробках со своим водителем.
Бомбардир.ру 00:33
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 02:55
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Политика
Депутаты Госдумы от КПРФ просят Путина не увольнять Левченко
Депутаты фракции КПРФ в Госдуме направили в адрес президента РФ Владимира Путина призыв не увольнять губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
REGNUM 04:02
Происшествия
Садовничий впервые прокомментировал дело аспиранта МГУ Мифтахова
Дело Азата Мифтахова 25 октября следствие предъявило обвинение 25-летнему аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову по делу о нападении на офис партии "Единая Россия" в московском районе Ховрино.
Интерфакс вчера в 18:02
Театры
Представлены номинанты на премию «Золотая маска»
Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска» сезона 2018-2019, вручение пройдет 15 апреля 2020 года в концертном зале «Зарядье».
Взгляд.ру 31 октября в 05:27
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у омского «Эксперт банка»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского АО «Эксперт банк».
REGNUM 31 октября в 23:17
Армия и оружие
СМИ Финляндии: российские средства РЭБ показали свою мощь на Украине
С другой стороны, украинские спутниковые каналы связи почти не пострадали, возможно, потому, что они работают в тех же диапазонах, что и российские.
Военное обозрение вчера в 07:24
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Единоборства
Ковалёв с четвертого раза прошел взвешивание перед боем с Альваресом
Российский боксер Сергей Ковалёв, являющийся чемпионом мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксёрской организации (WBO), прошел процедуру взвешивания перед боем с представителем Мексики Саулем Альваресом, являющимся чемпионом по версии трех боксёрских организаций, который состоится в Лас-Вегасе позднее 2 ноября.
REGNUM 04:10
Киберспорт
Blizzard представила Overwatch 2
В игре появился новый персонаж. Кроме того, в видео показали режим PvP и реиграбельный кооператив с прогрессией.
News.ru вчера в 15:32
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Общество
Грета Тунберг попросила помочь ей попасть на новый саммит по климату
2 декабря в Мадриде начнётся сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Говорит Москва вчера в 12:29