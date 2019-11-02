Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
РБК02 ноября в 01:00

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СМИ раскрыли первые результаты концепции развития России до 2020 года

URA.Ru02 ноября в 07:45

РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать

Дождь02 ноября в 04:11

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБК02 ноября в 01:00

СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолец02 ноября в 03:22

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ru02 ноября в 03:14

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ru02 ноября в 02:01

Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года

Эхо Москвы02 ноября в 05:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:16, Вашингтон
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Общество

Шторм в Канаде сдвинул с места судно, которое застряло 100 лет назад

Сильный шторм в районе Ниагарского водопада в Канаде сдвинул с места судно, застрявшее в скалах в 1918 году, сообщает CBS.
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Экономика

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Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС.
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В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

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Армия и оружие

National Interest признал превосходство России в «космической гонке»

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Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
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«Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»

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Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone

Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
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Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии

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