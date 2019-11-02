Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02:00
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Футбол
Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА
Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com».
Шоу-бизнес
«Оторвалась»: Брежнева в латексном костюме кошки пришла на вечеринку
Для появления на публике певица выбрала очень смелый образ. Она облачилась в латексный комбинезон, шпильки и надела маску кошки.
Армия и оружие
Из сектора Газа выпустили десять ракет по территории Израиля
По данным армейской пресс-службы, вечером 1 ноября из палестинского анклава по израильской территории в общей сложности было выпущено десять ракет, восемь из которых перехватила система ПРО "Железный купол".
Игры
Red Dead Redemption 2 не поддерживает трассировку лучей
Компания NVIDIA сообщила, что Red Dead Redemption 2 не поддерживает режим трассировки лучей.
Политика
Медведев призвал к росту товарооборота со странами АСЕАН
Рост товарооборота России со странами АСЕАН демонстрирует положительную динамику несмотря на сложные процессы в мировой экономике и санкции против РФ, однако потенциал для развития делового сотрудничества далеко не исчерпан, объемы взаимной торговли пока не соответствуют возможностям экономик стран, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.
Шоу-бизнес
Седокова призналась в любви к баскетболисту «Химок»
На снимке девушка запечатлена со своим бойфрендом - латвийским баскетболистом "Химок" Янисом Тиммой.
Армия и оружие
Лавров назвал аль-Багдади порождением США
Глава МИД добавил, что аль-Багдади «является - являлся, если он уже мертв - порождением Соединенных Штатов».
Транспорт
Минтранс выбрал оператора пассажирских поездов в Крым
Общество
«Роскосмос» назвал причину отказа от «Ангары»
Агентство отмечает, что в настоящее время готовится возобновление летных испытаний семейства ракет «Ангара», которые в «Роскосмосе» называют перспективными.
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Политика
Журналист Евгений Киселев заявил о побеге Бабченко с Украины
Журналист Евгений Киселев заявил, что его коллега Аркадий Бабченко покинул территорию Украины.
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Шоу-бизнес
Ксении Собчак не терпится переехать в свой новый особняк
Еще совсем недавно известная светская львица Ксения Собчак делилась с поклонниками тем, что у нее в планах постройка нового загородного дома.
Авто
Ford тизером анонсировал дебют нового Bronco
Недавно выпущенный рекламный ролик о возрожденном Ford Bronco показывает, что внедорожник покажут весной 2020 года.
Космос
Американский грузовой космический корабль Cygnus отправился к МКС
Как сообщили в американском космическом ведомстве в субботу, 2 ноября, космический корабль Cygnus доставит на МКС почти четыре тонны груза.
Экономика
РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
Из России в Венесуэлу с мая 2018 года по апрель 2019 года были доставлены шестью авиарейсами средства в размере $315 млн (доллары и евро), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные информресурса Import Genius.
Футбол
Борнмут — Манчестер Юнайтед 1:0
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на выезде проиграл «Борнмуту» со счетом 0:1. Единственный мяч забил 27-летний норвежец Джошуа Кинг.
Авто
Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ
Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Армия и оружие
США вернули на Землю сверхсекретный космоплан Boeing X-37B
Американцы вернули на Землю свой космоплан, рассчитанный на то, чтобы запускать ракеты или лазер на орбите и выводить микроспутники для вывода из строя чужих космических аппаратов.
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Состояние Илона Маска за неделю выросло на $2 млрд и достигло $22,9 млрд, сообщает Forbes.
Политика
Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.