Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
РБК02:00

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СМИ раскрыли первые результаты концепции развития России до 2020 года

URA.Ru08:45

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБК02:00

Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года

Эхо Москвы06:00

СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолец04:22

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ru04:14

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ru03:01

РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать

Дождь05:11
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Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА

Бывший арбитр категории ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал судейство в матче «Зенита» и ЦСКА, который недавно завершился вничью 1:1. Об этом пишет «Чемпионат.com».
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