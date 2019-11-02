Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБКвчера в 01:00
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«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил
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Напомним, 3 ноября в заявлении администрации сальвадорского президента в Twitter говорилось, что правительство Сальвадора высылает из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы.
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Бывший министр иностранных дел Франции при Жаке Шираке Юбер Ведрин заявил, что после падения Берлинской стены – символа краха советской системы – Запад не стремился поддерживать отношения с Россией, поскольку считал ее ослабленным государством.
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Srnsk 10:27
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Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
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Телеканал 360° 07:57
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Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
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В Кремле прокомментировали решение Дании по «Северному потоку — 2»
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Эксперты отмечают, что в группах старше сорока лет наблюдается рост заболеваний ВИЧ, а вот молодёжь постепенно умнеет – в категории жителей от 18 до 30 лет идёт тенденция снижения заболеваемости.
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Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".
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Бур станции InSight сохранил равновесие и сможет продолжить работу
Бур установки HP3 марсианской станции InSight сохраняет свое равновесие и не падает — к такому выводу пришла команда инженеров, проанализировав снимки процесса отвода ковша, который обеспечивал буру необходимое трение о грунт.
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В Раде призвали наказать националистов за демонтаж барельефа Жукову
Депутат Верховной рады Максим Бужанский осудил демонтаж барельефа советскому маршалу Георгию Жукову в Одессе.
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Бутина получила новый российский паспорт
РИА Новости 10:55