Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
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СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
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Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями

25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
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Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня

Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня, передает канал "Россия 24".
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На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
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Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
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Газета.Ru 09:12
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Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

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«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ

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Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
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Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу

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Верховная рада не работает над законом об особом статусе Донбасса

Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что парламент не ведёт работу над новым законом об особом статусе Донбасса.
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В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов

В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.
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