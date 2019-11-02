Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
Читать в источнике
Оценить192
с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБКвчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 13:44, Вашингтон
Общество
Экс-мэр Грозного Кадыров извинился за жестокое обращение с жителями
25 октября полиция начала проверку в отношении экс-мэра Грозного после появления видеоматериалов с кадрами его жесткого обращения с жителями города во время пребывания на посту.
Общество
Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня
Загрязнение воздуха в Дели достигло критического уровня, передает канал "Россия 24".
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Лев Львы больше всего на свете боятся публичного позора.
Фигурное катание
Золотую медаль Косторной по ошибке отдали американской фигуристке
Золотую медаль, которую предполагалось вручить 16-летней россиянке Алене Косторной, Феррари отдал американке Мэрайе Белл, показавшей третий результат.
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Здоровье
Россиян предупредили об опасности аномального тепла в ноябре
Аномальное тепло, которое придет в Центральную часть России на следующей неделе, может негативно отразиться на самочувствии жителей.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
Футбол
Глава VAR в России: «Гол Игнатьева был засчитан правильно»
Глава системы VAR в России Леонид Калошин заявил, что первый гол «Краснодара» в матче 15-го тура РПЛ против «Ростова» (2:2) был забит без нарушения правила офсайда.
Музыка
На шоу «Голос» никто не повернулся к белорусскому певцу Руслану Алехно
Общество
Навка ответила на вопрос о разнице в доходах с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила в интервью изданию «Фонтанка.ру», что ее муж, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не чувствует себя ущемленным из-за ее заработков.
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Происшествия
Задержанный охранник детсада в Нарьян-Маре арестован
Городской суд Нарьян-Мара санкционировал арест впустившего убийцу охранника детского садика, задержанного накануне.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова прокомментировала ссору с Ксенией Бородиной
Оказалось, что разлад произошел по причине того, что Орлова закрутила роман с женатым мужчиной, а Бородина не смогла поддержать коллегу в ее выборе.
Политика
Песков о ГТС Украины: «Просто развалится» без российского газа
«ГТС Украины просто развалится (если не будет транзита)», — сказал представитель Кремля.
Общество
Названы ухудшающие настроение продукты
Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые не рекомендуется употреблять при плохом настроении.
Наука
Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны попала в реанимацию без сознания
По сообщениям СМИ, дочь певицы Евы Польны попала в реанимацию в критическом состоянии.
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Умерла франко-швейцарская певица и актриса Мари Лафоре. Поклонники любили ее композиции Manchester et Liverpool и Mon amour, mon ami.
Футбол
«Тоттенхэм» на 97-й минуте упустил победу над «Эвертоном» в матче АПЛ
В матче 11-го тура английской Премьер-Лиги «Эвертон» и «Тоттенхэм Хотспур» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк».
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Технологии
Названо безопасное время использования гаджетов подростками
По мнению экспертов, за электронными гаджетами школьники и студенты могут проводить не более трех часов в день.
Игры
Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Политика
Верховная рада не работает над законом об особом статусе Донбасса
Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что парламент не ведёт работу над новым законом об особом статусе Донбасса.
Общество
В Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов
В воскресенье, 3 ноября, в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорных полигонов и заводов в столице Урала.