Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02 ноября в 01:00
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Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года
Эхо Москвы02 ноября в 05:00
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия В комментариях под публикацией к поздравлениям присоединились многие друзья и коллеги Лолиты.
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В отношениях США и Huawei ожидается «потепление»
По словам министра торговли США Уилбура Росса, китайский производитель телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, который в настоящее время находится в черном списке США, вскоре сможет возобновить закупки американских технологий, сообщает ЕНВ.
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии
Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.
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Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием автомобиля и автобуса в Омске.
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В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
Происшествия
В Самаре экстренно сел самолет, летевший из Петербурга в Узбекистан
Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Ургенч (Узбекистан), вынужденно сел в понедельник в Самаре из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Общество
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Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Космос
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В исследовании, опубликованном в журнале Science, астрономы предлагают новый способ поиска черных дыр и показывают, что возможно существует класс самых маленьких, пока еще неизвестных науке, черных дыр во Вселенной.
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В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Кино
«Джокер» претендует на 16 «Оскаров»
Фильм Тодда Филлипса "Джокер" студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает TopNews.
Футбол
Мать Рабио начала поиски нового клуба для сына
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Культура
Путин высоко оценил экспонаты выставки «Память поколений»
Президент направил приветствие участникам и гостям выставки "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве".
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
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Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Армия и оружие
Учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море показали на видео
У побережья Сирии российские военные корабли и авиация ВКС России провели совместные учения по обеспечению безопасности судоходства в Средиземном море.
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К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
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Политика
Глава МИД Эстонии посоветовал президенту не ездить в Москву на 9 Мая
Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу настоятельно рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд не ехать на 9 Мая в Москву.
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки
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Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
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Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад в скалах судно
Шторм, который разразился в районе Ниагарского водопада в Канаде, вызвал сильное течение, сместившее с места железное судно, застрявшее 100 лет назад в скалах.
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Компания Kia назвала дату старта продаж компактного кроссовера Kia KX3 нового поколения.
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.