Экономика

РБКРБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
РБК02 ноября в 01:00

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СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолец02 ноября в 03:22

РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать

Дождь02 ноября в 04:11

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Эхо Москвы02 ноября в 05:00

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URA.Ru02 ноября в 07:45

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ru02 ноября в 03:14

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ru02 ноября в 02:01

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБК02 ноября в 01:00
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