Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruКонцепция развития России до 2020 года признана невыполненной

Напомним, что Концепция социально-экономического развития России была разработана Министерством экономического развития в 2008 году и находится под контролем президента.
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Никакой ловушки: почему Россия осталась страной со средними доходами

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Концепцию развития России до 2020 года признали невыполнимой

Neva.Today04 ноября в 06:31
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На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
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Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
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Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса

Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
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В Киеве подорвали автомобиль с российско-украинским бизнесменом

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Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
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В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем «Вальядолида», купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии.
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«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
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Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

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От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
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Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
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Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен

Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
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Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу

Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
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СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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