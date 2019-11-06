Экономика
RuNews24.ruКонцепция развития России до 2020 года признана невыполненной
Напомним, что Концепция социально-экономического развития России была разработана Министерством экономического развития в 2008 году и находится под контролем президента.
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Стратегия-2020: не достигла целей Россия целей социально-экономического развития от 2011 года
Курьер. Среда. Бердск03 ноября в 01:32
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Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Авто
36 автомобилей BMW попали под отзыв в России
SpeedMe вчера в 04:14
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Футбол
«Локомотив» дома уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов
На стадионе "РЖД Арена" в Москве прошел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Ювентусом".
Газета.Ru 14:51
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском 15:17
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк во второй раз с начала осени снизил ставки по рублевым вкладам, максимальная ставка по вкладу из базовой линейки составляет теперь (без учета капитализации) 4,65% годовых, следует из информации на сайте банка.
РБК 10:14
Происшествия
Уволена воспитатель детсада в Ярославле, где дети избили девочку
Воспитательницу детского сада в Ярославле, где несколько детей избили сверстницу, уволили, сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 6 ноября.
Вечерняя Москва 06:15
Общество
Названы 4 знака Зодиака, у которых в ноябре наступает белая полоса
Астрологи, которые годами тщательно изучают натальные карты и систематизируют данные, обещают позитивные перемены в жизни для четырех знаков Зодиака.
Московский Комсомолец вчера в 18:11
Здоровье
Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью
Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Политика
В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна
Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Футбол
Роналдо намерен купить португальский клуб
Легендарный бразильский нападающий Роналдо, который в прошлом году стал мажоритарным владельцем «Вальядолида», купив 51% акций клуба за 30 млн евро, признался, что заинтересован в покупке клуба в Португалии.
Sport24.ru 10:02
Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
ТАСС вчера в 21:20
Спорт
Призерка чемпионата мира по гимнастике решила завершить порнокарьеру
Серебряная призерка Чемпионата мира 2002 года восемь лет снималась в фильмах для взрослых.
Московский Комсомолец 08:22
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Политика
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
У Сербии нет денег на покупку российской системы ПВО С-400, заявил глава государства Александр Вучич в эфире национального телевидения.
РИА Новости 01:33
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Политика
Кадыров призвал «убивая и сажая» наказывать за оскорбление чести в сети
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 17:00
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
ТАСС 10:53
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Политика
«Нафтогаз» насчитал претензий к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев оценил претензии Киева к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов.
Пятый канал вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда 08:20
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Игры
Bethesda забанила датамайнеров, которые искали баги в Fallout 76
Датамайнер и разработчик альтернативной карты Map76 для Fallout 76 Джарет Беркетт рассказал, что Bethesda заблокировала аккаунты группы энтузиастов, которая занимается поиском багов.
CyberSport.ru 13:32
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27