В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.

с чего всё началось

Как сообщают в правительстве, в 2020 году заканчивается срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России, которая была принята еще в 2008 году. По ряду показателей концепции сроки были продлены из-за невыполнения прогнозных значений.

Концепция развития России до 2020 года провалилась

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