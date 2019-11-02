Экономика
РБККонцепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года. На первом этапе — до 2012 года — предполагалось создание базовых нормативных документов и начало их реализации.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБКвчера в 01:00
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Происшествия
В соцсетях обсуждают видео пьяной женщины, которая бьет маленького ребенка
В соцсетях Дальнего Востока России распространяется видео, на котором запечатлено жестокое обращение к ребенку со стороны пьяной женщины.
Кам 24 05:04
Политика
Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 18:43
Политика
В Совфеде оценили заявление о важности авиасообщения Украины с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление директора украинского Агентства социальных коммуникаций Сергея Белашко о том, что авиационная отрасль Украины не сможет развиваться без восстановления воздушного сообщения с Россией.
RT на русском 05:37
Общество
Вильфанд рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 дней
Пока синоптики Гидрометцентра могут составить точный прогноз погоды на 5-6 суток вперед, в ближайшие два года точный прогноз можно будет делать на неделю вперед, рассказал на пресс-конференции и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета 01 ноября в 09:15
Происшествия
Парикмахер Роналду найден мертвым в отеле в Швейцарии
Парикмахер нападающего сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду Рикардо Маркес Феррейра был найден мертвым в гостинице в Цюрихе, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 05:45
Происшествия
Шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за день
Шестилетний ребенок остался в живых после ДТП в Кировской области, в котором погибли его родители, а затем в аварии со "скорой помощью", которая везла его в больницу.
Интерфакс вчера в 14:55
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Шоу-бизнес
Веру Брежневу засмеяли в костюме женщины-кошки
Брежнева решила примерить на себя образ женщины-кошки, для чего облачилась в латексный комбинезон и черную маску.
Instanews Media 05:10
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо поблагодарила россиян
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости вчера в 07:48
Общество
Airbnb запретила аренду домов для вечеринок
Американский сервис онлайн-бронирования недвижимости запретил аренду домов для вечеринок после стрельбы в доме, снятом в Калифорнии для празднования Хэллоуина.
Радио Маяк 04:40
Политика
WP: Трамп заявлял своим советникам о неприязни к Украине
Президент США Дональд Трамп заявлял своим советникам о неприязни к украинским властям и подозревал их в «сговоре» с предвыборным штабом Хиллари Клинтон, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
RT на русском 01:31
Шоу-бизнес
Алла устала. Пугачева заявила, что вернется на сцену только в 80 лет
На концерте в Минске 70-летняя Примадонна заявила, что не будет выступать ближайшие десять лет.
В курсе.ру 00:57
Происшествия
В Курской области школьницы разрушили несколько надгробий на кладбище
В городе Щигры Курской области три школьницы разрушили памятники на нескольких могилах.
РБК вчера в 13:54
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру 04:24
Футбол
Моуринью провёл встречу с директором «Арсенала»
Бывший главный тренер «Челси» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью провёл деловую встречу за ужином с директором лондонского «Арсенала» Раулем Санллехи, сообщает The Sunday Times.
Чемпионат 03:24
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 01 ноября в 11:17
Происшествия
СК заявил о прогрессе в деле об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы сотрудники центрального аппарата ведомства подключились к расследованию уголовного дела об убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
RT на русском 04:43
Религия
Патриарх Кирилл подписал грамоту о единстве западных приходов с РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе с Русской православной церковью.
RT на русском 01 ноября в 10:02
Единоборства
Появилось видео нокаута в поединке Ковалева и Альвареса
В Сети появилось видео нокаута российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Известия 02:17
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев вышел в свет
Спортсмен не хочет общаться с журналистами Вот уже несколько месяцев — после известия о страшном недуге Анастасии Заворотнюк, ее супруг, знаменитый российский спортсмен Петр Чернышев, не появлялся на публике и не давал интервью.
WomanHit.ru 01 ноября в 05:12
Гаджеты
AMD готовит минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14
Компания AMD готовит к выходу на рынок минимум три новые видеокарты начального уровня с Navi 14. Дата презентации пока не известна.
Актуальные Новости вчера в 20:00
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 10:53
Политика
Стало известно о побеге Бабченко с Украины
Lenta.ru вчера в 16:35
Транспорт
В РФ с 1 ноября водителям установили новые штрафы
Как сообщает портал Государственной думы РФ, с 1 ноября 2019 года вводятся поправки в законодательство, касающиеся использования тахографов.
Тарантас Ньюс 01 ноября в 22:59
Авто
В BMW собрались выпустить купеобразный кроссовер Х8
Как сообщает портал BMW Blog со ссылкой на собственные источники в Мюнхене, компания работает над будущим флагманом линейки кроссоверов, который вполне логично назвали Х8.
Motor 06:00
Политика
Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля об экстрадиции в США
Задержанный в Израиле россиянин Алексей Бурков назвал агрессивным решение Минюста Израиля о его экстрадиции в США.
RT на русском 05:39
Общество
Британское правительство запретило добычу газа методом фрекинга
Британское правительство запретило добывать углеводороды методом фрекинга.
Российская газета 01 ноября в 20:27