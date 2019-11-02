Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbКонцепцию развития России до 2020 года признали невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, принятая в 2008 году, оказалась невыполненной. Планировалось, что в 2015-2020 годах Россия должна была войти в ТОП-5 стран по объему ВВП. По итогам прошлого года Россия находится на шестом месте.
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Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
РБК02 ноября в 01:00

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СМИ раскрыли первые результаты концепции развития России до 2020 года

URA.Ru02 ноября в 07:45

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБК02 ноября в 01:00

Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года

Эхо Москвы02 ноября в 05:00

СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолец02 ноября в 03:22

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ru02 ноября в 03:14

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ru02 ноября в 02:01

РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать

Дождь02 ноября в 04:11
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Энергетика

«Нафтогаз» назвал условия для снижения суммы иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что сумма исковых требований к «Газпрому», которые связаны с пересмотром ставки транзита на российский газ, может быть снижена до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа, а также доходов от него на прежнем уровне.
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Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде

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Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

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РБК вчера в 08:42
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Политика

Владимир Путин назначил атамана Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин назначил нового атамана Всероссийского казачьего общества.
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Тренд на сборку ПК оживил рынок

Как отметил «Ситилинк», после длительного периода спада в этом сегменте рынка, покупатели вновь обратились к индивидуальной сборке системных блоков.
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Спорт

МОК выделит 10 миллионов долларов на антидопинговые программы

Международный олимпийский комитет (МОК) выделит 10 миллионов долларов на антидопинговые программы, заявил глава МОК Томас Бах на открытии Всемирной антидопинговой конференции в польском Катовице.
РИА Новости 04:44
Общество

Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70%

Для решения проблемы глава «Российского экологического оператора» предлагает ужесточить ответственность компаний и найти «иные формы работы с юридическими лицами в плане заключения договоров», потому что «бизнес не испытывает стойкого желания заключать договоры на вывоз мусора с региональными операторами».
РБК 00:00
Происшествия

В Якутии проверят видео с девушкой за штурвалом пассажирского лайнера

Как отмечено на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
Российская газета 05:49
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т. Б. Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Гаджеты

Xiaomi представила премиальные телевизоры Mi TV 5

Премиальный вариант в лице Mi TV 5 Pro имеет поддержку цветового пространства NTSC более чем 108%, также здесь расширенный диапазон цветов HDR 10+ и наличие поддержки видео в 8K-разрешении.
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Эстония не пустила через свою территорию борт с вице-премьером России

Эстония в начале октября не разрешила пролёт через свою территорию самолёту, на борту которого находился вице-премьер России.
RT на русском 04:31
Футбол

Объявлен состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов совместно со своим штабом принял окончательное решение относительно игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года, передает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).
Газета.Ru 05:16
Общество

Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР

Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
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Спорт

Скончался олимпийский чемпион по гимнастике Дмитрий Василенко

Российский гимнаст, победитель Олимпиады-1996 в Атланте Дмитрий Василенко умер на 44-м году жизни.
Аргументы и Факты 02:35
Политика

Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.
РИА Новости вчера в 17:40
Происшествия

Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре

Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Армия и оружие

Украина представила «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

Инженеры из днепровского конструкторского бюро "Южное" изобрели противокорабельную сверхзвуковую ракету "Молния", которую почти "невозможно сбить".
РЕН ТВ 03 ноября в 05:50
Общество

Названы способы похудения без выполнения физических упражнений

Диетологи дали несколько советов о том, как похудеть без физических нагрузок, сообщает "Лента".
АМИТЕЛ вчера в 05:30
Политика

В Белоруссии объяснили слова Лукашенко о чужих войнах

Слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о чужих войнах были вырваны из контекста.
Lenta.ru вчера в 12:14
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Киселёвска

В Кемеровской области задержаны два человека после убийства бывшего мэра Киселёвска Сергея Лаврентьева, один из них уже арестован.
RT на русском 00:18
Армия и оружие

США построят две новые базы в нефтеносном районе Сирии

Москва 24 05:06
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1922 года

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в Москве был побит температурный рекорд 1922 года.
RT на русском 05:47
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" не рекомендовала есть сладости, в которых сочетаются сахар и трансжиры.
РИА Новости 01:00
Экономика

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
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Новый концепт Lister SUV-E представлен как Jaguar I-Pace

Внутри SUV-E получит индивидуальный кожаный салон Nappa, и, со слов Lister, покупателям будет предложено выбрать из 60 цветов кожи и 200 цветов для обшивки.
SpeedMe вчера в 14:58
Политика

Кремль отреагировал на срыв сроков разведения сил в Донбассе

В Кремле глубоко обеспокоены срывом сроков разведения сил в Донбассе и рассчитывают на доведение процесса до конца, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:22
Интернет

Компания Facebook поменяла логотип

Компания Facebook поменяла логотип. Это было сделано для того, чтобы отличать компанию от одноименной социальной сети.
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Как работают Яндекс.Новости?
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