Экономика
Gazeta.SPbКонцепцию развития России до 2020 года признали невыполнимой
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, принятая в 2008 году, оказалась невыполненной. Планировалось, что в 2015-2020 годах Россия должна была войти в ТОП-5 стран по объему ВВП. По итогам прошлого года Россия находится на шестом месте.
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с чего всё началось
В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.РБК02 ноября в 01:00
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Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года
Эхо Москвы02 ноября в 05:00
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Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Вести.Ru вчера в 13:22
Футбол
Тедеско рассказал о схеме «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об изменении игровой схемы своей команды в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
RT на русском вчера в 14:09
Экономика
Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco
Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове
Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество
«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Происшествия
В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре
В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет.
Российская газета вчера в 23:07
Политика
В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке главы ЕР в Москве Метельского
Оснований для мер прокурорского реагирования в отношении единоросса Андрея Метельского в настоящее время не имеется, следует из ответа прокурора Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.
DP.RU 03 ноября в 11:22
Политика
Путин повысил до генералов троих уральских силовиков
Президент России Владимир Путин присвоил 14 сотрудникам МВД звания генерал-майора, еще двоим — генерал-лейтенанта.
URA.Ru вчера в 13:54
Космос
«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство
Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика
Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа
Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.
Российская газета вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Спорт
Американский клуб НФЛ отметил победу российским мемом
Команда по американскому футболу «Лос-Анджелес Чарджерс», выступающая в НФЛ, отметила победу над «Грин-Бэй Пэкерс» в матче регулярного чемпионата российским интернет-мемом.
Нева Спорт вчера в 09:50
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Четыре рабочих дня вместо пяти ожидает россиян на этой неделе из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства.
ТАСС вчера в 16:06
Музыка
Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Пятый канал вчера в 14:37
Игры
Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 в ПК-версии
Версия Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One появилась в прошлом году.
Sputnik Литва вчера в 22:40
Футбол
«Эвертон» рассказал о травме Гомеша
На официальном сайте "Эвертона" появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша.
Soccer.ru вчера в 01:33
Политика
Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ
Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости 03 ноября в 23:06
Финансы
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Музыка
Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни
Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН 03 ноября в 04:59
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Общество
McDonald’s уволила президента компании из-за его романа с подчинённой
Корпорация McDonald's объявила об отставке президента и члена совета директоров компании Стива Истербрука из-за его романа с подчинённой, который нарушает корпоративную этику.
RT на русском 03 ноября в 19:21
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери
В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда вчера в 03:20
Армия и оружие
В США назвали отстающую от России военную сферу
Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Слово и Дело вчера в 11:10
Общество
В России выступили за введение штрафа за нераздельный сбор мусора
Глава «Российского экологического оператора» (оператор «мусорной» реформы) Денис Буцаев заявил, что в России нужно вводить штрафы за нераздельный сбор мусора.
БИЗНЕС Online 03 ноября в 03:17
Шоу-бизнес
Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой
Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Происшествия
Четыре человека погибли в страшном ДТП в районе с. Белгородское ЕАО
Время Биробиджана 00:33