В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.

с чего всё началось

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, принятая в 2008 году, оказалась невыполненной. Планировалось, что в 2015-2020 годах Россия должна была войти в ТОП-5 стран по объему ВВП. По итогам прошлого года Россия находится на шестом месте.

Концепцию развития России до 2020 года признали невыполнимой

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