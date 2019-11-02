Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbКонцепцию развития России до 2020 года признали невыполнимой

Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, принятая в 2008 году, оказалась невыполненной. Планировалось, что в 2015-2020 годах Россия должна была войти в ТОП-5 стран по объему ВВП. По итогам прошлого года Россия находится на шестом месте.
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с чего всё началось

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

В 2020 году истекает формальный срок действия Концепции долгосрочного социально-экономического развития России от 2008 года. По ряду целевых показателей документа дедлайн фактически продлен — они стали национальными целями, закрепленными майским указом президента Владимира Путина в 2018 году.
РБК02 ноября в 01:00

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СМИ раскрыли первые результаты концепции развития России до 2020 года

URA.Ru02 ноября в 07:45

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

РБК02 ноября в 01:00

Российские власти не смогли выполнить концепцию развития страны до 2020 года

Эхо Москвы02 ноября в 05:00

СМИ: концепция развития России до 2020 года невыполнима

Московский Комсомолец02 ноября в 03:22

Концепцию развития России к 2020 году не удалось реализовать

News.ru02 ноября в 03:14

Раскрыты показатели реализации концепции развития России

Lenta.ru02 ноября в 02:01

РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать

Дождь02 ноября в 04:11
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Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Вести.Ru вчера в 13:22
Футбол

Тедеско рассказал о схеме «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал об изменении игровой схемы своей команды в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом».
RT на русском вчера в 14:09
Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul.
Газета.Ru 03 ноября в 04:07
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой дали леща после концерта в Ростове

Уже за несколько часов до начала её шоу-программы огромная очередь из донских поклонников певицы выстроилась перед входом в ночной клуб, который расположен на Театральном проспекте.
Ugpressa.ru вчера в 02:56
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска

В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Известия 00:32
Общество

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск

"Нафтогаз" направил в Стокгольмский арбитраж встречный иск против "Газпрома" на 12 миллиардов долларов, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
РИА Новости 02 ноября в 10:53
Происшествия

В Башкирии женщина и двое детей погибли при пожаре

В ночь на 5 ноября в Татышлинском районе Башкирии в сгоревшем доме обнаружили тела 29-летней женщины и двух детей - восьми и двух лет.
Российская газета вчера в 23:07
Политика

В Совфеде ответили на призыв Украины вернуть задержанные корабли

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал в беседе с «Российской газетой» направленную Москве ноту украинского МИД с требованием указать «координаты и время» для того, чтобы забрать задержанные в Керченском проливе корабли.
RT на русском вчера в 16:25
Общество

Прокуратура и ФНС отчитались о проверке главы ЕР в Москве Метельского

Оснований для мер прокурорского реагирования в отношении единоросса Андрея Метельского в настоящее время не имеется, следует из ответа прокурора Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину, который просил провести проверку.
DP.RU 03 ноября в 11:22
Политика

Путин повысил до генералов троих уральских силовиков

Президент России Владимир Путин присвоил 14 сотрудникам МВД звания генерал-майора, еще двоим — генерал-лейтенанта.
URA.Ru вчера в 13:54
Космос

«Вояджер-2» спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство

Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года.
РИА Новости вчера в 18:04
Политика

Украина объявила о готовности к прекращению транзита российского газа

Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России.
Российская газета вчера в 23:34
Шоу-бизнес

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным

Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Спорт

Американский клуб НФЛ отметил победу российским мемом

Команда по американскому футболу «Лос-Анджелес Чарджерс», выступающая в НФЛ, отметила победу над «Грин-Бэй Пэкерс» в матче регулярного чемпионата российским интернет-мемом.
Нева Спорт вчера в 09:50
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Четыре рабочих дня вместо пяти ожидает россиян на этой неделе из-за длинных выходных, связанных с празднованием Дня народного единства.
ТАСС вчера в 16:06
Музыка

Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»

Пятый канал вчера в 14:37
Игры

Стало известно время выхода Red Dead Redemption 2 в ПК-версии

Версия Red Dead Redemption 2 для консолей PlayStation 4 и Xbox One появилась в прошлом году.
Sputnik Литва вчера в 22:40
Футбол

«Эвертон» рассказал о травме Гомеша

На официальном сайте "Эвертона" появилось заявление о травме португальского полузащитника Андре Гомеша.
Soccer.ru вчера в 01:33
Политика

Украинский военнослужащий раскритиковал качество питания в ВСУ

Украинский военный Александр Гром раскритиковал качество питания в частях Вооруженных сил Украины.
Народные новости 03 ноября в 23:06
Финансы

Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС

Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Музыка

Земфира после долгого перерыва представила в Дубае новые песни

Российская рок-певица Земфира выступила на международном фестивале PaRUS в Дубае, где представила две новые композиции, получившие названия Abuse и Goodbye.
ФАН 03 ноября в 04:59
Шоу-бизнес

Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова

Дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в июле 2017 года повторно направили в суд Махачкалы.
Известия вчера в 23:52
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики

Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Общество

McDonald’s уволила президента компании из-за его романа с подчинённой

Корпорация McDonald's объявила об отставке президента и члена совета директоров компании Стива Истербрука из-за его романа с подчинённой, который нарушает корпоративную этику.
RT на русском 03 ноября в 19:21
Шоу-бизнес

Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о болезни матери

В эфире телевизионной передачи «Звезды сошлись» на НТВ сын знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Александр объяснил, почему родные не хотят показывать ее на публике.
Журналистская правда вчера в 03:20
Армия и оружие

В США назвали отстающую от России военную сферу

Подполковник отметил, что Россия и Китай не упустят шанса использовать в своих целях эти недостатки американских военных.
РБК вчера в 21:19
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Слово и Дело вчера в 11:10
Общество

В России выступили за введение штрафа за нераздельный сбор мусора

Глава «Российского экологического оператора» (оператор «мусорной» реформы) Денис Буцаев заявил, что в России нужно вводить штрафы за нераздельный сбор мусора.
БИЗНЕС Online 03 ноября в 03:17
Шоу-бизнес

Волочкова прибыла в Минск, где выступит «на разогреве» у Пугачевой

Танцовщица Анастасия Волочкова прибыла в Минск, где выступит на концерте Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой.
Телепрограмма 02 ноября в 05:53
Происшествия

Четыре человека погибли в страшном ДТП в районе с. Белгородское ЕАО

Время Биробиджана 00:33
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