Оружие сделано на основе хорошо известного самозарядного ружья МР-155, которое является самым популярным образцом среди всех самозарядных охотничьих ружей, продаваемых сегодня в России. Основное отличие смарт-ружья — использование шасси с «умными» элементами.

С чего всё началось Глава «Калашникова» раскрыл основную задачу «оружия для хипстеров» Впервые смарт-ружье 12-го калибра было представлено на форуме «Армия-2020». Изделие, имеющее футуристичный дизайн, разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155. РБК 23:15