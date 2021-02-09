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Глава «Калашникова» рассказал об «оружии для поколения Z»

Оружие сделано на основе хорошо известного самозарядного ружья МР-155, которое является самым популярным образцом среди всех самозарядных охотничьих ружей, продаваемых сегодня в России. Основное отличие смарт-ружья — использование шасси с «умными» элементами.В источнике
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С чего всё началось

Глава «Калашникова» раскрыл основную задачу «оружия для хипстеров»

Впервые смарт-ружье 12-го калибра было представлено на форуме «Армия-2020». Изделие, имеющее футуристичный дизайн, разработано на базе классического самозарядного ружья MP-155.
РБК23:15
Подробнее о событии

Оружие будущего в жизни. «Калашников» создал смарт-ружье, ориентируясь на видеоигры

Телеканал 360°05:49

«Калашников» раскрыл «оружие для хипстеров»

Lenta.ru02:28

В «Калашникове» рассказали об оружии «для хипстеров»

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Концерн «Калашников» объяснил разработку «оружия для хипстеров»

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В «Калашникове» рассказали про оружие «для хипстеров»

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В «Калашникове» рассказали об оружии «для хипстеров»

Говорит Москва01:58

Глава «Калашникова» раскрыл основную задачу «оружия для хипстеров»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информационной кампанией заявления ЕС о том, что визит в москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля закончился унижением, передает «РИА Новости».
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