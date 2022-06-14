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Концерн Siemens подтвердил невозможность возврата «Газпрому» газовой турбины из-за санкций

Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет
 издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.
РИА Новости
Уточняется, что сейчас "по техническим причинам" проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале, и турбина, которую не могут поставить в Россию, находится там.
РИА Новости
В Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать.
ТАСС
Siemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода "Северный поток" в Россию.
Life.ru

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