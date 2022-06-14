РИА НовостиКонцерн Siemens подтвердил невозможность возврата «Газпрому» газовой турбины из-за санкцийНемецкий концерн Siemens подтвердил, что не может вернуть турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя компании.РИА НовостиУточняется, что сейчас "по техническим причинам" проведение ремонтных работ производится только на заводе Siemens Energy в Монреале, и турбина, которую не могут поставить в Россию, находится там.РИА НовостиВ Siemens Energy уточнили, что для бесперебойной эксплуатации газопровода турбины нужно регулярно ремонтировать.ТАССSiemens Energy в 2009 году поставила газовые турбины для компрессорной станции трубопровода "Северный поток" в Россию.Life.ruЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРБКПятый каналLife.ruАлтапрессГазета.RuКомсомольская правдаКапитал страныЯмал-МедиаНациональная служба новостейИзвестияВечерняя МоскваRT на русскомПрофильНародные новостиПодробнее о событииКомпания Siemens заявила о задержке турбин для «Северного потока» из-за санкций КанадыLenta.ru21:04Siemens объяснила задержку с ремонтом турбин для «Северного потока»РБКвчера в 13:34В Siemens объяснили причины задержки турбины для «Северного потока - 1»ТАССвчера в 14:15Siemens не может вернуть оборудование для «Северного потока» из-за санкций КанадыВедомостивчера в 14:09Siemens: турбину для «Северного потока» не вернуть из Канады из-за санкцийПРАЙМвчера в 14:47Концерн Siemens подтвердил невозможность возврата «Газпрому» газовой турбины из-за санкцийРИА Новостивчера в 15:38В Германию из Канады не вернулась турбина «Северного потока» из-за санкцийКоммерсантъвчера в 11:56Показать ещёОценить2KПоделиться