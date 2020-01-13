Ранее бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев в своем аккаунте в Instagram привел отрывок из книги Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!». В мемуарах народная артистка России рассказала, как она подралась с Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».

с чего всё началось

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал неэтичным поведение певицы Надежды Кадышевой и призвал не обращать внимания на ее скандальные высказывания в мемуарах.

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