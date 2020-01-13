Шоу-бизнес
РамблерПредставитель Бабкиной ответил на «тявканье» Кадышевой
Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал неэтичным поведение певицы Надежды Кадышевой и призвал не обращать внимания на ее скандальные высказывания в мемуарах.
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с чего всё началось
Ранее бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев в своем аккаунте в Instagram привел отрывок из книги Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!». В мемуарах народная артистка России рассказала, как она подралась с Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».Daily Storm04:50
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Политика
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Пресс-служба Кремля опубликовала новые фотографии и видеозаписи в проекте, посвященном 20-летию работы Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России.
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Мальчика без глаза не признают инвалидом в Ростове
У ребенка в 1,5 года выявили рак сетчатки, после чего ему сделали сложнейшую операцию.
Политика
Глава ПНС Саррадж отказался встречаться с Хафтаром в Москве
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж заявил, что не станет проводить встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром в Москве, сообщил глава высшего госсовета Ливии Халед аль-Мишри.
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Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Футбол
ЦСКА проведёт 10 матчей на зимних сборах
ЦСКА на официальном сайте огласил расписание зимних сборов клуба. Все три сбора московский клуб проведёт в испанском городе Кампоаморе.
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СМИ назвали гонорары Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
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Авто
Россиянам назвали имеющие госскидку автомобили в 2020 году
Автопроизводители назвали автомобили, которые имеют госскидку в 2020 году в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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Вице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Его обращение было опубликовано на сайте президента республики.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
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Уронившую новогоднего оленя девушку оштрафовали в Саратове
Политика
Госдума ограничит количество авторов законопроектов
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Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Кино
Стали известны номинанты на премию «Золотая малина»
Организаторы премии «Золотая малина», которую вручают за худшие работы в области кинематографа, назвали претендентов на награду за 2019 год.
Общество
Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери
Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью.
Общество
Варшава не планирует официально отмечать 75-летие освобождения города
Как сообщал летом 2019 года телеканал «Москва 24», первый в 2020 году запуск салюта в честь 75-летия освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков состоится в Москве 17 января в честь Варшавы.
Политика
Израиль и Россия выключают Польшу, обеливая коммунизм — писатели
Своё мнение на страницах журнала высказали два польских известных писателя — Павел Лисицкий, который по совместительству является главным редактором Do Rzeczy, и Рафал Земкевич.
Происшествия
Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
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Игры
Серия новых скриншотов Half-Life: Alyx попала в Сеть
Один из сотрудников компании Valve выложил в Сеть видеоролик, содержащий 9 новых скриншотов из ожидаемой многими игры Half-Life: Alyx.
Финансы
Курс доллара 13 января: доллар и евро продолжают падать
В течение следующего часа евро продолжил падать и в 11 утра стоил 67,79.
Авто
GM возродит Hummer выпуском электрического пикапа
Как полагают эксперты, пикап Hummer, оснащенный электрической силовой установкой, появится на рынке не раньше 2021-го или начала 2022 года.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Политика
Иран подаст в суд на Трампа за убийство Сулеймани
Тегеран намерен преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, командовавшего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).
Экономика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств.