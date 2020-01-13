Шоу-бизнес

РамблерРамблерПредставитель Бабкиной ответил на «тявканье» Кадышевой

Концертный директор Надежды Бабкиной Сергей Горох назвал неэтичным поведение певицы Надежды Кадышевой и призвал не обращать внимания на ее скандальные высказывания в мемуарах.
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Представитель Бабкиной назвал «тявканьем» скандальные мемуары Кадышевой — Daily Storm

Ранее бывший участник «Дома-2» и шоумен Рустам Солнцев в своем аккаунте в Instagram привел отрывок из книги Надежды Кадышевой «Рок-н-ролл — это я!». В мемуарах народная артистка России рассказала, как она подралась с Надеждой Бабкиной на съемках «Новогоднего огонька».
Daily Storm04:50

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Представитель Бабкиной удивился мемуарам Кадышевой и назвал их не заслуживающим внимания «тявканьем»

Телеканал 360°10:29

«Мелкие тявканья»: директор Бабкиной высказался о скандальных мемуарах Кадышевой

Телепрограмма08:48

Директор Бабкиной прокомментировал «тявканье» Кадышевой

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Газета.Ru06:41

Концертный директор Бабкиной прокомментировал «тявканье» Кадышевой

Lenta.ru05:51

Представитель Бабкиной назвал «тявканьем» скандальные мемуары Кадышевой — Daily Storm

Daily Storm04:50
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Надежда Бабкина
Певица
Советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, исследовательница народной песни, педагог, депутат Московской Городской думы. Основательница и художественный руководитель ансамбля «Русская песня». Художественный руководитель - директор Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». Народная артистка РСФСР. Лауреат премии Ленинского комсомола. Член партии «Единая Россия» с 2001 года. Профессор, доктор искусствоведения Международной Академии наук. Почётный академик Международной Академии информации, информационных процессов и технологий.
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