RT на русскомКонцертный директор Пугачёвой подтвердила, что певица находится в России«Наконец-то», — обратился стилист к Примадонне.Вокруг ТВВидео о встрече близкой подруги поделился в социальной сети дизайнер Игорь Гуляев: «Глазам не верю, неужели в самом деле?».КТВ-ЛучОб отъезде Пугачевой из России стало известно в начала марта.РБКПо мнению политолога Павла Данилина, Пугачева пытается вернуться в Россию ради заработка, чтобы «сесть на бюджет, вновь захватить телевизор, вновь под фанеру завывать на набивших оскомину голубых огоньках».Политика СегодняЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvПятый каналКомсомольская правдаSmotrim.ruРБКТК ЗвездаТелеканал 360°Life.ruЦарьградРосбалтНародные новостиWoman.ruSolenka.infoPopcakeФАНАргументы и ФактыКапитал страныВечерняя МоскваMASHИзвестияPopcornnews.ruРоссийская газетаRTVIПолитика СегодняSuper.ruПодробнее о событииАлла Пугачева вернулась в РоссиюSuper.ruвчера в 10:01Представитель Аллы Пугачёвой подтвердила возвращение артистки в РоссиюГоворит Москвавчера в 08:07Самое цитируемоеПомощница Пугачевой подтвердила ее возвращение в РоссиюИзвестиявчера в 09:47Помощница Пугачевой подтвердила возвращение артистки в РоссиюТАССвчера в 08:48Пугачева вернулась в РоссиюРБКвчера в 08:35Алла Пугачева вернулась в РоссиюРИА Новостивчера в 09:14Представительница Пугачевой подтвердила возвращение артистки в РоссиюГазета.Ruвчера в 08:38Показать ещёОценить10KПоделиться