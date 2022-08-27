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Концертный директор Пугачёвой подтвердила, что певица находится в России

«Наконец-то», — обратился стилист к Примадонне.
Вокруг ТВ
Видео о встрече близкой подруги поделился в социальной сети дизайнер Игорь Гуляев: «Глазам не верю, неужели в самом деле?».
КТВ-Луч
Об отъезде Пугачевой из России стало известно в начала марта.
РБК
По мнению политолога Павла Данилина, Пугачева пытается вернуться в Россию ради заработка, чтобы «сесть на бюджет, вновь захватить телевизор, вновь под фанеру завывать на набивших оскомину голубых огоньках».
Политика Сегодня

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Алла Пугачева вернулась в Россию
Super.ruвчера в 10:01
Представитель Аллы Пугачёвой подтвердила возвращение артистки в Россию
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