Музыка
РИА НовостиКонцертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
София Ротару вынуждена отказываться от гастрольных туров и отдельных выступлений в силу "почтенного возраста". Об этом изданию "Газета.ру" рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.
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с чего всё началось
Спонсирует, но не военных, а родственников София Ротару и ее концертный директор в России Сергей Лавров в шоке от такой бурной реакции.Собеседник11 декабря в 19:09
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Концертный директор Ротару назвал причину ее отказа от гастрольных туров
Экономика сегоднявчера в 18:26
"А что, Пугачева хочет много работать?" - у Ротару объяснили отказ от выступлений в России
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Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю
Собеседник11 декабря в 19:09
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Музыка
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Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия
Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
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Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Хоккей
«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря
Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
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Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Политика
CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа
Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Наука
Выявлены вызывающие бессонницу продукты
Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Происшествия
Автобус вылетел в кювет на Урале
Политика
Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»
Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка
Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Армия и оружие
Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды
Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Политика
Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова
Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
Космос
Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле
Японский астронавт Акихико Хосиде, который должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА, может отправиться на орбиту на американском корабле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Лидеры стран-членов Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России.
Общество
Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров
Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Хоккей
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ
Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО
В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.