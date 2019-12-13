Музыка

РИА НовостиРИА НовостиКонцертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

София Ротару вынуждена отказываться от гастрольных туров и отдельных выступлений в силу "почтенного возраста". Об этом изданию "Газета.ру" рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.
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с чего всё началось

Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю

Спонсирует, но не военных, а родственников София Ротару и ее концертный директор в России Сергей Лавров в шоке от такой бурной реакции.
Собеседник11 декабря в 19:09

Подробнее о событии

Концертный директор Ротару назвал причину ее отказа от выступлений

РБКвчера в 21:45

Концертный директор Ротару назвал причину ее отказа от гастрольных туров

Экономика сегоднявчера в 18:26

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новостивчера в 17:36

Представитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

Известиявчера в 19:10

"А что, Пугачева хочет много работать?" - у Ротару объяснили отказ от выступлений в России

Российский Диалогвчера в 09:11

Концертный директор раскрыл причины отказа Ротару выступать в России

Газета.Ruвчера в 07:17

Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю

Собеседник11 декабря в 19:09
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Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Кино

Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия

Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.
Национальная служба новостей вчера в 11:52
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.
РИА Новости вчера в 15:50
Происшествия

Студентка напала с ножом на преподавателя чебоксарского колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на преподавателя, женщину доставили в больницу, сообщили в республиканском управлении МВД.
Вести.Ru вчера в 05:31
Хоккей

«Лос-Анджелес» расторгнет контракт с Ковальчуком после 15 декабря

Российский нападающий команды НХЛ «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук расторгнет контракт с клубом после 15 декабря.
Metaratings вчера в 15:00
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия вчера в 12:52
Политика

CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа

Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
RT на русском вчера в 15:03
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Энергетика

В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года

Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Новостной фронт вчера в 16:30
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

РБК вчера в 17:54
Наука

Выявлены вызывающие бессонницу продукты

Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.
Lenta.ru вчера в 22:45
Происшествия

Автобус вылетел в кювет на Урале

Газета.Ru 00:00
Политика

Проукраинского либерала выгнали из ток-шоу на «Россия 1»

Политолога Андрея Окару выгнали из студии "60 минут" на телеканале "Россия 1". Решение принял ведущий ток-шоу Евгений Попов.
REGNUM вчера в 12:05
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Невского народного банка

Центробанк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Невского народного банка.
RT на русском вчера в 00:37
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Армия и оружие

Российская артиллерия в начале 2020 года получит «пластиковые» снаряды

Генеральный директор концерна «Техмаш» Владимир Лепин сообщил, что в первом квартале 2020 года на вооружение Сухопутных войск России будут приняты 30мм боеприпасы с пластмассовыми элементами.
ФАН 11 декабря в 20:39
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости вчера в 05:15
Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

РБК 00:18
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК 12 декабря в 22:00
Политика

Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 20:22
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
REGNUM вчера в 19:17
Хоккей

Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова

Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".
РИА Новости 12 декабря в 00:16
Космос

Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле

Японский астронавт Акихико Хосиде, который должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА, может отправиться на орбиту на американском корабле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 12 декабря в 22:41
Политика

Евросоюз продлил санкции против России

Лидеры стран-членов Евросоюза продлили на полгода экономические санкции против России.
Известия 12 декабря в 17:48
Общество

Видео водителя скорой из Екатеринбурга набрало миллион просмотров

Более миллиона раз пользователи Tik Tok посмотрели видео водителя скорой помощи из Екатеринбурга.
Вечерняя Москва вчера в 06:06
Хоккей

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Нью-Джерси» в матче НХЛ

Хоккеисты "Колорадо Эвеланш" одержали победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости 00:00
Армия и оружие

В Болгарии могут разместить центр ВМС НАТО

В ходе встречи Борисов озвучил предложение разместить в болгарской Варне координационный центр ВМС НАТО, так как учения в Черном море актуальны для защиты Украины и Грузии.
Росбалт 12 декабря в 07:42
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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