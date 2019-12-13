Спонсирует, но не военных, а родственников София Ротару и ее концертный директор в России Сергей Лавров в шоке от такой бурной реакции.

с чего всё началось

София Ротару вынуждена отказываться от гастрольных туров и отдельных выступлений в силу "почтенного возраста". Об этом изданию "Газета.ру" рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.

Кино Голливудские кинокритики назвали Дени Вильнёва режиссёром десятилетия Ранее НСН писала, что кинокритики издания Variety Питер Дебруж и Оуэн Глиберман составили список самых худших фильмов уходящего года.

Фигурное катание Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере Олимпийская чемпионка в одиночном фигурном катании Алина Загитова рассказала, что решила прекратить спортивную карьеру, поскольку ей нужно вернуть желание выходить на лед.

Политика CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

Политика Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Наука Выявлены вызывающие бессонницу продукты Ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете выявили вызывающие бессонницу продукты.

Футбол Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.

Общество Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.

Политика Джулиани пообещал Трампу важную информацию после поездки на Украину Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани смог собрать важную информацию об оппонентах американского лидера во время своей поездки на Украину, сообщает The Wall Street Journal.

Хоккей Юниорская сборная России проиграла канадцам на Мировом кубке вызова Юниорская сборная России (игроки до 18 лет) в своем третьем матче на Мировом кубке вызова, который проходит в Доусон-Крик (Канада), по буллитам уступила сборной "Канада-Запад".

Космос Астронавт Хосиде может отправиться на МКС на американском корабле Японский астронавт Акихико Хосиде, который должен был полететь на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз МС-16" в апреле 2020 года, но был заменен астронавтом НАСА, может отправиться на орбиту на американском корабле, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.