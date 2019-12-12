Шоу-бизнес

РИА НовостиРИА НовостиКонцертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

София Ротару вынуждена отказываться от гастрольных туров и отдельных выступлений в силу "почтенного возраста". Об этом изданию "Газета.ру" рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.
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с чего всё началось

Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю

Спонсирует, но не военных, а родственников София Ротару и ее концертный директор в России Сергей Лавров в шоке от такой бурной реакции.
Собеседник11 декабря в 19:09

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Концертный директор Сергей Лавров: София Ротару спонсирует армию своих родственников

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Концертный директор раскрыл причины отказа Ротару выступать в России

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«Вообще не хочет выступать»: близкий человек назвал Ротару сумасшедшей

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Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю

Собеседник11 декабря в 19:09
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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

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Истребитель F-35A ВВС Кореи «уничтожил» гибрид «Панцирь-С1» и «Куб»

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В Rambler Group заявили, что обладают исключительными правами на открытый код, поскольку разработал ее бывший сотрудник холдинга Игорь Сысоев.
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Малком опубликовал видео со своими голами на тренировке «Зенита»

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В Вене завершились переговоры РФ и Украины по транзиту газа

"Газпром" и "Нафтогаз Украины" завершили переговоры по газу в Вене, стороны достигли предварительных договоренностей по транзиту топлива, сообщает РИА Новости.
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С января по ноябрь 2019 года в российском прокате окупились лишь восемь из 68 фильмов, получивших господдержку, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
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Известно, что со своей супругой Ливией 59-летний артист пробыл в браке 22 года. Сейчас бывшие возлюбленные поддерживают дружеские отношения.
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Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
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МИД рассказал о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Российская делегация на саммите «нормандской четверки», который прошел 9 декабря в Париже, сумела не допустить пересмотра Минских соглашений, несмотря на то, что разговор иногда велся на «повышенных тонах».
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Глава украинских раскольников официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

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София Ротару
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Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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