Музыка

РИА НовостиРИА НовостиКонцертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

София Ротару вынуждена отказываться от гастрольных туров и отдельных выступлений в силу "почтенного возраста". Об этом изданию "Газета.ру" рассказал концертный директор певицы Сергей Лавров.
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с чего всё началось

Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю

Спонсирует, но не военных, а родственников София Ротару и ее концертный директор в России Сергей Лавров в шоке от такой бурной реакции.
Собеседник11 декабря в 19:09

Подробнее о событии

Представитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

Известия19:10

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости17:36

Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю

Собеседник11 декабря в 19:09

"А что, Пугачева хочет много работать?" - у Ротару объяснили отказ от выступлений в России

Российский Диалог09:11

Концертный директор раскрыл причины отказа Ротару выступать в России

Газета.Ru07:17

Ротару отказывается выступать

Утро.ruвчера в 00:04

Концертный директор Ротару назвал причину ее отказа от гастрольных туров

Экономика сегодня18:26
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Экономика

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
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Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
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Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

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Умерла дочь Льва Дурова актриса Екатерина Дурова

13 декабря после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Львовна Дурова.
Вестник 05:40
Общество

Дима Билан раскрыл детали «пьяного» выступления в Самаре

Ранее Билан извинился перед жителями за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и "не рассчитал".
РИА Новости 18:58
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
РЕН ТВ 07:31
Хоккей

Кравцов возвращается в «Рейнджерс» из «Трактора»

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Наука

Специалисты назвали вызывающие бессонницу продукты

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Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс вчера в 03:01
Происшествия

В Красноярске массажистка сломала ноги младенцу, возбуждено дело

Газета.Ru 02:01
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Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
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Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

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Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
ТАСС 20:28
Авто

Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
CarsWeek.ru 04:13
Авто

Опубликовали полную информацию о «Русском Прадо» от УАЗ

Наши коллеги из Autonews.ru собрали все известные на сегодняшний день данные о будущей новинке и рассказали, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ.
Тарантас Ньюс 04:28
Хоккей

Олимпийская сборная России проиграла Швейцарии, пропустив восемь шайб

В составе швейцарской сборной заброшенными шайбами отметились Томас Рюфенахт (8-я минута), Ромен Леффель (13, 47, 49 и 52), Венсан Праплан (30), Алессио Бертаджия (47) и Тристан Шервай (60).
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Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

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Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
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«Гавкайте в другом месте»: политолога выгнали из студии «60 минут»

Высказывания возмутили Попова, который призвал Окару покинуть студию. "Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте", — заявил он.
РИА Новости 15:25
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия 11 декабря в 11:03
Музыка

Шнуров набросился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров набросился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире программы на Первом канале.
РИА Новости 20:52
Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия 19:47
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
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Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Жена и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит прощание с бывшим градоначальником, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 01:20
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Климкин предрек переход части территорий Украины под власть России

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость от России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости вчера в 20:10
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Появились первые фотографии нового купе Opel Astra

В Сети появились первые фотографии нового купеобразного Opel Astra новой генерации.
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Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
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Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
Вечерняя Москва 09:14
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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