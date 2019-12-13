Музыка

ИзвестияИзвестияПредставитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

Советская и украинская певица София Ротару отказывается от концертов в России из-за почтенного возраста, заявил концертный директор 72-летней артистки Сергей Лавров. По его словам, решения певицы никак не связаны с российско-украинской политикой и касаются всех стран, где ей предлагают выступить.
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с чего всё началось

Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю

Спонсирует, но не военных, а родственников София Ротару и ее концертный директор в России Сергей Лавров в шоке от такой бурной реакции.
Собеседник11 декабря в 19:09

Подробнее о событии

Концертный директор Ротару назвал причину ее отказа от выступлений

РБК21:45

Представитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

Известия19:10

Концертный директор Ротару назвал причину ее отказа от гастрольных туров

Экономика сегодня18:26

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости17:36

"А что, Пугачева хочет много работать?" - у Ротару объяснили отказ от выступлений в России

Российский Диалог09:11

Концертный директор раскрыл причины отказа Ротару выступать в России

Газета.Ru07:17

Директор Софии Ротару: Она вообще не хочет выступать, это я ее уговариваю

Собеседник11 декабря в 19:09
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Политика

«Нафтогаз» создаст информационный штаб

«Нафтогаз Украины» намерен создать информационный штаб в случае прекращения транзита газа из России.
Нефтегазовая вертикаль 08:32
Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
RT на русском 20:28
Космос

Не все российские космонавты смогут полететь на Луну из-за веса

Коммерсантъ 22:27
Общество

Эксперт оценил поручения Путина в сфере здравоохранения

В среде работников здравоохранения продолжается обсуждение поручений президента Владимира Путина кабинету министров РФ по итогам заседания президиума Госсовета, которое прошло в Светлогорске и было посвящено проблемам системы здравоохранения.
Ридус 15:41
Происшествия

Документы о сгоревшем в Одессе колледже пытались уничтожить

Lenta.ru 15:28
Общество

Учитель ростовской школы обматерил ученика за политические взгляды

REGNUM 10:44
Общество

На следующей неделе в Москву придет оттепель

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +5 градусов, рассказал и.о. руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Известия 20:37
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия 16:38
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
РИА Новости 15:50
Здоровье

Медики рассказали, от какой еды образуются камни в почках

Актуальные Новости 08:28
Происшествия

Суд арестовал третьего подозреваемого в убийстве Шеремета

Ранее Печерский районный суд Киева принял решение об аресте на два месяца детского врача Юлии Кузьменко, которая считается следствием исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 21:03
Наука

Ученые выяснили естественную продолжительность жизни человека

О подробностях написала ToDay News Ufa. Ученые смоделировали жизнь человека в естественных условиях, чтобы выяснить, сколько он проживет.
ИнфоСМИ 12:29
Космос

Россия и Япония разработают лунного робота

НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
ТАСС 19:50
Происшествия

Аваков: у подозреваемого в убийстве Шеремета нашли мину

Свободная Пресса 21:01
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

РИА Новости 02:02
Экономика

Солевой бизнес сына генпрокурора бьёт рекорды

Самым быстрорастущим предприятием на рынке пищевой соли в России стал Тыретский солерудник в Иркутской области, который контролирует старший сын генпрокурора Юрия Чайки — Артём Чайка.
Секрет фирмы 05:23
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Новые автомобили вчера в 02:38
Игры

Игрокам, пользующимся мышами Bloody и A4Tech, не дают играть в Rust

Создатели рекомендуют закрыть игру, отключить мышь Bloody или A4Tech, после чего подключить иную и снова запустить проект.
Игромания.ру вчера в 08:45
Политика

Трамп назвал инициировавших импичмент демократов партией ненависти

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым запуск процедуры импичмента, поскольку он не сделал "абсолютно ничего неправильного".
ТАСС 20:28
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Биатлон

Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Sportbox.RU 09:49
Общество

В Новом Орлеане введён режим ЧС из-за кибератаки

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл объявила, что в городе вводится режим чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки.
RT на русском 22:03
Общество

Билан сообщил детали своего «пьяного» выступления в Самаре

Как сообщал портал 63.RU, жители Самары собирали подписи под петицией в адрес мэра города Елены Лапушкиной и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с требованием извиниться перед горожанами за выступление Билана, которое прошло 8 сентября.
РБК 22:18
Происшествия

Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

По данным издания, восемь членов преступной группы получили от шести до 12 лет колонии общего режима.
Lenta.ru 10:45
Общество

В Грузии оценили потери от отмены авиасообщения с Россией

Грузинский бюджет недополучил около 300 миллионов долларов из-за отмены авиасообщения с Россией, рассказал глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
РИА Новости 14:30
Общество

Часть январских пенсий выплатят до Рождества

Выплата пенсии жителям Йошкар-Олы через ЗАО «Служба доставки» планируется осуществить по графику: 3 января — за 3 и 4 января; 4 января — за 5 и 6 января; 5 января — за 7 и 8 января.
MariMedia вчера в 05:50
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Гаджеты

Новый камерофон тоже может снимать Луну

iXBT.com 22:45
Космос

NASA опубликовало фото загадочного осколка на поверхности Марса

На днях NASA выложило фото с камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI), усиановленно на борту ровера Curiosity.
Что происходит 07:14
Футбол

Гинер оценил переход 75% ЦСКА под контроль ВЭБа

Ранее глава ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что наблюдательный совет компании принял решение конвертировать долг футбольного клуба ЦСКА в акции, госкорпорация получит 75% акций команды.
РБК 08:57
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София Ротару
Певица
Советская и украинская эстрадная певица и актриса. Народная артистка СССР. Герой Украины. Кавалер молдавского Ордена Республики. Лауреат премии Ленинского комсомола.
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