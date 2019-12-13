Спонсирует, но не военных, а родственников София Ротару и ее концертный директор в России Сергей Лавров в шоке от такой бурной реакции.

с чего всё началось

Советская и украинская певица София Ротару отказывается от концертов в России из-за почтенного возраста, заявил концертный директор 72-летней артистки Сергей Лавров. По его словам, решения певицы никак не связаны с российско-украинской политикой и касаются всех стран, где ей предлагают выступить.

Представитель Ротару назвал причину ее отказа от выступлений в России

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