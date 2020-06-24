Общество

Smolnarod.ruSmolnarod.ruПутину объяснили, куда посылать сомневающихся в силе России

Руководитель учреждения в ходе получения госпремии в области литературы и искусства 2019 года за создание музея-усадьбы и просветительскую деятельность рассказал президенту России, куда ссылать сомневающихся в силе и мощи страны.
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