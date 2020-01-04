Политика

Lenta.ruLenta.ruКонцерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Концерты российского саксофониста Игоря Бутмана в нескольких клубах США отменили по требованию активистов. Об этом сообщила организация Arts Against Aggression в своем Twitter.
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В США по требованию активистов отменили концерты российского саксофониста Игоря Бутмана

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Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов

Lenta.ru16:31

Концерты российского саксофониста Бутмана отменяют в США из-за поездки музыканта в Крым

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В США отменяют выступления Игоря Бутмана

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Клубы США отменили концерты Игоря Бутмана из-за активистов

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 21:08, Ашберн
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С 1 января изменились правила расчета зарплаты

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Транзит российского газа через Украину снизился в пять раз

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В составе победителей самым результативным стал Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 передач.
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Трамп пригрозил Ирану быстрой и сильной атакой

По словам Трампа, некоторые цели находятся на высоком уровне и представляют важность для Ирана иранской культуры, и «удар по ним и самому Ирану будет произведен очень быстро и очень сильно».
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
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Джастин Бибер выпустил новый сингл Yummy

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Пожар произошел на складе для хранения пластика и оборудования для изготовления бассейнов в подмосковных Мытищах, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
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Как изменятся цены на вино и табак в новом году

На игристые вина акцизы повысятся в 2020 году с нынешних 36 до 40 рублей, в 2021 - до 42, а в 2022 - до 43 рублей.
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Парламент Турции одобрил отправку военных в Ливию

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Нейрохирург рассказал об изменениях в состоянии Шумахера

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Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода

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В Минздраве рассказали о безопасной порции колбасы

В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.
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Армия и оружие

Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке

Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу.
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Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России

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РЕН ТВ 14:19
Армия и оружие

В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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Омский хор исполнил песню из сериала «Ведьмак»

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Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
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Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток вчера в 03:34
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После удара по Ираку упал сайт призывной службы США

В результате пострадал сайт призывной службы США (Selective Service System USA), который, как сообщают в ведомстве «обрушился» из-за большого объема трафика «вызванного дезинформацией».
ГЛАС.RU 06:01
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Игорь Бутман
Саксофонист
Советский и российский саксофонист. Народный артист РФ. Лауреат Государственной премии РФ. Член партии «Единая Россия» с 2008 года, член Высшего совета «Единой России».
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Штат в районе Великих озёр на Среднем Западе США. Название является французской формой слова mishigamaa - «большое озеро». Мичиган занимает на 1 июля 2014 года десятое место среди штатов по численности населения и 11-е по общей площади. Столица - Лансинг. Крупнейший город - Детройт.
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