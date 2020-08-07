Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов

Участие артистов в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях. Российские звезды после этого массово отказались от участия в концертах. 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.