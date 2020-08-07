Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов
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Участие артистов в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях. Российские звезды после этого массово отказались от участия в концертах. 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.В источнике
С чего всё началось
Также об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн
» и белорусский исполнитель Мэвл.
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