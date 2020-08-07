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Lenta.ru
Lenta.ru

Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов

Участие артистов в мероприятиях в поддержку Лукашенко на фоне задержаний граждан России вызвало критику в российских и белорусских социальных сетях. Российские звезды после этого массово отказались от участия в концертах. 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.В источнике
С чего всё началось
Также об отказе от концерта 8 августа сообщили Григорий Лепс, российский дуэт RASA, Оксана Ковалевская из группы «Краски», группа «Кар-мэн
» и белорусский исполнитель Мэвл.
Дождьвчера в 15:44
Подробнее о событии
Lenta.ru

Концерты в поддержку Лукашенко отменили из-за отказов артистов

Lenta.ru04:56
Дождь

Российские музыканты начали отказываться от концертов в Беларуси перед выборами

Дождьвчера в 15:44
Московский Комсомолец

Отказ российских поп-звезд петь у Лукашенко организовали «сверху»

Московский Комсомолец05:21
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:37
Znak.com

Российские музыканты и американские рэперы отказались выступать на концертах в Белоруссии в «день тишины»

Znak.com23:20
URA.Ru

Артисты из РФ отменили концерты в Белоруссии за день до выборов

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Агутин отказался выступать в Белоруссии перед выборами

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В Беларуси перед выборами проведут бесплатные концерты с участием зарубежных звезд. Некоторые из них отрицают свой приезд

КП - Беларусьвчера в 06:06

Стюарды рассмотрели протест Renault против Racing Point

После финиша Гран При Штирии, Венгрии и Великобритании в Renault подавали официальный протест на конструкцию воздуховодов охлаждения тормозов машин Racing Point, считая, что команда скопировала эти решения у Mercedes, а не разработала самостоятельно, как обязывает регламент.
F1news.ru5 августа в 10:51

В МИД Германии ответили на угрозы США в адрес «Северного потока — 2»

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РИА Новости00:29
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FIA сняла 15 очков с «Рейсинг Пойнт» за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с команды "Рейсинг Пойнт" 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса" после протестов "Рено", сообщается на сайте организации.
РИА Новости05:33

Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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