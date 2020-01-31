Происшествия

РБКРБККонцессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант. Об этом журналистам рассказал директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.
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«СКА-Арена»: демонтаж аварийных конструкций СКК позволил не допустить массовых жертв

Петербургский дневник12:57

Представитель компании-концессионера: Погибший при обрушении СКК рабочий нарушил технику безопасности

Телеканал Санкт-Петербург11:54

Подрядчик сноса СКК открестился от работ на крыше комплекса

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«Видно тебе его там? Можешь обнаружить?» Как падал СКК и человек на нем

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Рабочий при обрушении СКК «Петербургский» погиб из-за нарушения техники безопасности

Невские Новости13:55

Эксперты назвали демонтаж уникального СКК «самоуправством»

78.ru10:53
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Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
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Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
РБК 22:31
Хоккей

Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Оттавы" забросил 694-ю в карьере шайбу и догнал занимающего восьмое место в истории НХЛ легендарного нападающего Марка Мессье.
Российская газета 21:30
Политика

В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
РИА Новости 16:14
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения СКК в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обрушения кровли спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Санкт-Петербурге, при котором погиб рабочий.
RT на русском 14:40
Футбол

Тренировавшийся с «Зенитом» Исламхан станет игроком клуба из ОАЭ

По информации Sports.kz, проходивший просмотр в петербургском клубе на зимнем сборе в Катаре 26-летний футболист в итоге продолжит карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах.
Sport24.ru вчера в 05:19
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Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной

Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
РЕН ТВ 11:41
Политика

США вводят режим ЧС из-за коронавируса

Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар сообщил, что было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.
RT на русском 18:25
Общество

В Великобритании нашли Кольцо Всевластья

В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Свободная Пресса 14:07
Общество

В России вступили в силу новые правила увольнения

Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
Известия 22:20
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
РБК 05:53
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru вчера в 17:00
Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Происшествия

В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
Наука

Впервые человеку пересадили выращенные в лаборатории клетки сердца

В Японии ученым удалось создать искусственные клетки сердечной мышцы и пересадить их пациенту.
ToDay News Ufa вчера в 14:38
Здоровье

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

Первые два случая коронавируса выявили в России. Один заболевший был обнаружен в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области.
Известия 20:00
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут

Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Игромания.ру вчера в 11:50
Авто

Электрический пикап Hummer получит 1000-сильный мотор

По данным GM Authority, самая мощная модификация пикапа Hummer получит сразу несколько электромоторов суммарной мощностью 1000 лошадиных сил и сможет разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3 секунды.
Автоновости дня вчера в 12:32
Гаджеты

В РФ представили праздничные Huawei P30 Pro и наушники FreeBuds 3

Например, смартфон Huawei P30 Pro, который поступит в продажу 7 февраля, выйдет в новом эксклюзивном цвете – дымчатый лавандовый.
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Футбол

«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке

«Спартак» на своём YouTube-канале показал первую тренировку с командой новичка Александра Соболева.
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Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Общество

Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом

Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается.
Мойка78 23:12
Политика

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на слова замглавы польского дипломатического ведомства Павла Яблоньского о том, что его страна имеет безоговорочное право на репарации от Москвы за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Известия 19:09
Политика

США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Коммерсантъ 16:43
Футбол

Эмре Джан перешёл в дортмундскую «Боруссию»

Евро-футбол.ру 13:06
Политика

Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
RT на русском 09:01
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Экономика

Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн

Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Секрет фирмы 04:29
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