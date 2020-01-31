Происшествия

РБКРБККонцессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант. Об этом журналистам рассказал директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.
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