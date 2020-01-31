Происшествия

ВедомостиВедомостиВ Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на МЧС. По данным ведомства, под завалами могут быть люди.
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Директор «СКА-Арена» рассказал о рабочем, погибшем при обрушении СКК «Петербургский»

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Обнаружено тело погибшего при обрушении СКК в Петербурге

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Тело рабочего найдено под завалами СКК «Петербургский»

Интерфакс09:38

«Предложение - выйти из люльки». «Фонтанка» публикует переговоры рабочих перед обрушением СКК

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Обрушение кровли спорткомплекса в Петербурге. Главное

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Представитель компании-концессионера: Погибший при обрушении СКК рабочий нарушил технику безопасности

Телеканал Санкт-Петербург11:54

«В трико ходили»: промышленный альпинист рассказал о «бардаке» во время демонтажа СКК

78.ru10:06
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских

Известия вчера в 13:08
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Первый случай коронавируса подтвержден в Испании

В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

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Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
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Представители торговой площадки AliExpress призвали покупателей отменить заказы на китайские товары, оформленные в этом году.
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Здание больницы вспыхнуло в поселке Ульяновка в Ленобласти

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