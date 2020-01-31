Происшествия

РБКРБККонцессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант. Об этом журналистам рассказал директор компании-концессионера ООО «СКА Арена» Игорь Забиран.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Концессионер рассказал, как распределялись подряды по разборке СКК

Peterburg2.ru15:01

«СКА-Арена»: демонтаж аварийных конструкций СКК позволил не допустить массовых жертв

Петербургский дневник12:57

Гендиректор «СКА Арена» заявил, что демонтаж СКК предполагал обрушение здания

Форпост Северо-Запад09:13

Представитель «СКА Арена» пояснил, как распределялись подряды на демонтаж СКК

АБН12:41

«Видно тебе его там? Можешь обнаружить?» Как падал СКК и человек на нем

Фонтанка.Ру15:09

Эксперты назвали демонтаж уникального СКК «самоуправством»

78.ru10:53

Подрядчик сноса СКК открестился от работ на крыше комплекса

Мойка7812:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Культура

Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда

Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
ToDay News Ufa вчера в 21:11
Шоу-бизнес

«Алиса переживает»: мама Тимати о том, что он живет не с Шишковой

Пара не была в браке, но модель родила рэперу дочь Алису.
Блокнот.ру 09:23
Происшествия

В Екатеринбурге проверят сообщения об избиении ОМОНом посетителей кафе

Полиция начала проверку после обращения представителя одного из кафе Екатеринбурга, в которое ночью 18 января, предположительно, ворвались бойцы ОМОНа Росгвардии и избили посетителей, сообщил РБК глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 14:38
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Музыка

Илон Маск записал танцевальный трек

Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
Накануне.Ru 04:48
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Спорт

Минспорта приостановило аккредитацию ВФЛА

Решение принято комиссией о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Минспорта РФ, сообщает пресс-служба ВФЛА.
Росбалт 04:50
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии распространили в социальной сети, а судя по ним новый кроссовер Kia Sorento будет иметь дизайнерские решения от Optimа, причем не только во внешности, но и в салоне.
Tvoe-avto.com 29 января в 03:38
Общество

Российским авиакомпаниям разрешили летать в Китай в чартерном режиме

Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что российская сторона будет обращаться к КНР с тем, чтобы Пекин разрешил сохранить слоты регулярных рейсов как чартерные, «чтобы мы имели возможность вывозить наших граждан в случае их желания».
РБК 15:09
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Происшествия

Туристы из Китая вызвали скорую в московский отель

Уже через несколько минут к отелю «Four Seasons» прибыла кареты скорой медицинской помощи. Врачи осмотрели и успокоили путешественников.
Наша версия 05:12
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Майком Помпео пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
РИА Новости 06:30
Футбол

Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Милан»

Спорт-Экспресс 14:50
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
Шоу-бизнес

Елена Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном

Инфо24 13:44
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Происшествия

В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Политика

МИД Польши заявил о безусловном праве требовать репарации с России

Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
РБК 14:05
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Космос

Больше половины космического корабля «Арго» будет сделано в Воронеже

Одним из приоритетных проектов станет, как раз, создание компонентов для космического челнока «Арго».
Блокнот Воронеж вчера в 02:40
Энергетика

Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
Общество

В России стали увольнять по-новому

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон в конце 2019 года.
Lenta.ru 16:15
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Космос

Астрофизики обнаружили «трещины» во Вселенной

Астрофизики заявили, что обнаружили во Вселенной загадочные "трещины", которые, по мнению ученых, являются "останками времени" и появились после Большого взрыва.
РЕН ТВ 11:41
Общество

Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале

В ведомстве уточнили, что увеличенные выходные продлятся с 22 по 24 число. А рабочая неделя выпадает с 25 по 28 февраля.
Комсомольская правда 17:55
Футбол

«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» за 20 миллионов фунтов

«Вест Хэм» купит полузащитника «Халла» Джаррода Боуэна. Сумма сделки составит 20 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.
Спорт-Экспресс 03:18
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Армия и оружие

Новый корабль ВМС Украины прошел очередную проверку

Проверку ходовой части прошел новый корабль ВМС Украины, сообщает 31 января Минообороны Украины на своем официальном сайте.
Красная весна 14:29
Как работают Яндекс.Новости?
Обрушение крыши СКК в ПетербургеБольше новостей по теме
Главное