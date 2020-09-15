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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Концессионеру достанется не вся трасса Москва — Санкт-Петербург Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
Подробнее о событии
Петербургский дневник

Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей

Петербургский дневник02:23
АБН

Затраты на строительство ВСМ Москва — Петербург планируют заметно сократить

АБН02:35
РБК

СМИ сообщили об идее сократить затраты на магистраль Москва — Петербург

РБК02:34
DP.RU

Затраты на строительство магистрали Москва – Петербург могут снизить до 1,4 трлн рублей

DP.RU03:00
ПРАЙМ

РЖД и Минтранс предлагают новый вариант финансирования ВСМ Москва-Петербург

ПРАЙМ02:03
ТАСС

«Ъ»: новый паспорт проекта ВСМ Москва - Петербург может снизить затраты до 1,4 трлн рублей

ТАСС01:59
Коммерсантъ

Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург

Коммерсантъ18:05

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с нынешними показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.
РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты
РИА Новости19:22
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Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ruвчера в 09:57
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Школьные медики в Екатеринбурге получили право выдавать справки, чтобы разгрузить поликлиники

Согласно директиве, теперь школьный медик, прикрепленный к учебному заведению, может выдать ребенку справку, если тот болел дома в течение пяти дней включительно.
Европейско-Азиатские новости22:33

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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В России предложили ввести продуктовые карточки

Внедрение продуктовых талонов помогло бы решить проблему, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Lenta.ruвчера в 11:26
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