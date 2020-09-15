Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург
Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.В источнике
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Концессионеру достанется не вся трасса Москва—Санкт-Петербург
Концессионеру достанется не вся трасса Москва — Санкт-Петербург Номинальные траты на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург могут сократиться с 1,7 до 1,4 трлн руб. за счет того, что в комплексный план модернизации инфраструктуры (КПМИ) войдет не вся ВСМ, а только 630 км от нее, без дорогостоящих подходов к столицам.
Коммерсантъ18:05
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Затраты на высокоскоростную магистраль Москва – Петербург могут снизить до 1,4 триллиона рублей
Петербургский дневник02:23