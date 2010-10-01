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Cyber.sports.ruCyber.sports.ruКонцовка Half-Life: Alyx и сцена после титров

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Сразу после релиза Half-Life: Alyx издание VG247 опубликовало видео с полной концовкой и сценой после титров игры. Valve приготовила для фанатов огромный сюрприз. Далее следуют огромные СПОЙЛЕРЫ сюжета Half-Life: Alyx.
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