Сразу после релиза Half-Life: Alyx издание VG247 опубликовало видео с полной концовкой и сценой после титров игры. Valve приготовила для фанатов огромный сюрприз. Далее следуют огромные СПОЙЛЕРЫ сюжета Half-Life: Alyx.

Концовка Half-Life: Alyx и сцена после титров

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

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