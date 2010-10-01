Сразу после релиза Half-Life: Alyx издание VG247 опубликовало видео с полной концовкой и сценой после титров игры. Valve приготовила для фанатов огромный сюрприз. Далее следуют огромные СПОЙЛЕРЫ сюжета Half-Life: Alyx.

Концовка Half-Life: Alyx и сцена после титров

Общество Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны Пандемия коронавируса является индикатором готовности современной системы здравоохранения к подобным ситуациям и фактически выступает «репетицией биологической войны», заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, хирург и педиатр Леонид Рошаль в интервью «России 24».

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Общество На Ставрополье нарушившую карантин инфекциониста лишили статуса В Ставропольском крае врача с коронавирусной инфекцией COVID-19, которая скрыла поездку в Испанию и продолжила работать, нарушив тем самым режим карантина, исключили из списка главных внештатных инфекционистов Министерства здравоохранения края.

Экономика Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.

Общество В Великобритании объявили всеобщий карантин Премьер-министр Великобритании объявил о введении всеобщего карантина в стране. Его слова передает РИА Новости.

Политика США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса Как сообщает издание ФАН, по словам заместителя директора Международного института стратегических исследований Кори Шейк, пандемия COVID-19 грозит США полной утратой лидерских позиций в мире из-за "узколобого эгоизма и бездарного головотяпства".

Общество В России диспансеризацию приостановили из-за коронавируса Приостановление имеет место «в целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства РФ от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения РФ».

Происшествия ФСБ пресекла вооруженное нападение на Сахалине Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России, задержаны двое подозреваемых.

Общество Жаров оценил свою работу на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров, ранее освобождённый от должности главы Роскомнадзора, заявил журналистам, что восемь лет, которые он возглавлял ведомство, были посвящены тому, чтобы сделать его современным цифровым регулятором, пишет Интерфакс.