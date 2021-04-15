Российские кондитеры сообщили о росте цен на конфеты, торты и вафли
Стало известно, что в Российской Федерации планируется повышение цен на кондитерские изделия: конфеты, торты, вафли и т.д. Об этом сообщили несколько владельцев кондитерских фабрик.В источнике
С чего всё началось
Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли
Сырье для кондитеров выросло в цене, по мнению Акульчева, «катастрофически» — от 25 до 120% за последние шесть месяцев. Дорожают, по его словам, основные ингредиенты, из которых состоят вафли и другая продукция компании: мука, масло, яйца, джемы в среднем выросли в цене на 50%, сахар — на 120%.
РБК00:00
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Официальный комментарийМинсельхоз РФ
По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукцииТАСС02:03