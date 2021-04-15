Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
FBM.ru

Российские кондитеры сообщили о росте цен на конфеты, торты и вафли

Стало известно, что в Российской Федерации планируется повышение цен на кондитерские изделия: конфеты, торты, вафли и т.д. Об этом сообщили несколько владельцев кондитерских фабрик.В источнике
С чего всё началось

Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли

Сырье для кондитеров выросло в цене, по мнению Акульчева, «катастрофически» — от 25 до 120% за последние шесть месяцев. Дорожают, по его словам, основные ингредиенты, из которых состоят вафли и другая продукция компании: мука, масло, яйца, джемы в среднем выросли в цене на 50%, сахар — на 120%.
РБК00:00

Подробнее о событии

В России значительно вырастут цены на конфеты и вафли

Lenta.ru02:50

Российские кондитеры предупредили о росте цен на конфеты и вафли

Говорит Москва00:28
Официальный комментарий
Минсельхоз РФ
По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции
ТАСС02:03

Кондитеры предупредили о подорожании конфет и вафель

Рамблер01:46

Кондитеры предупредили о росте цен на сладости

Телеканал 360°01:20

Кондитеры предупредили о грядущем росте цен на сладости

URA.Ru00:36

РБК: в России подорожают конфеты и вафли

РИА Новости02:07

Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли

РБК00:00
Интересное

Эксперт объяснил опасность возможного введения санкций на госдолг России

Профессор Финансового университета при правительстве России Борис Хейфец рассказал, в чем опасность возможного введения Вашингтоном санкций на госдолг России и как это отразится на простых гражданах.
Московский Комсомолец06:57

Власти Дании подтвердили отказ от препарата AstraZeneca и приостановку вакцинации J&J

Управление здравоохранения Дании подтвердило на пресс-конференции в среду решение отказаться от вакцинации препаратом британско-шведской компании AstraZeneca, о котором ранее сообщили СМИ страны.
ТАССвчера в 09:15

Проект по увековечиванию памяти Лаврентия Загоскина может получить «Хрустальный компас»

Пензенский проект «Возвращение к родным берегам», посвященный увековечиванию памяти русского путешественника и исследователя Лаврентия Загоскина, вошел в число финалистов национальной премии «Хрустальный компас».
ГТРК Пенза06:13

Верховный суд признал COVID-19 опасным заболеванием без доказательств

На вопрос истца, рассматривались ли данные государственной статистики по заболеванию COVID-19 на момент принятия постановления, представитель ответчика заявил, что статистических данных не было и не могло быть.
REGNUM13:28

Суд приговорил Любовь Соболь к одному году исправительных работ условно

Мировой судья судебного участка № 276 столичного района Новокосино приговорила юриста Фонда борьбы с коррупцией (организация признана в России иностранным агентом) Любовь Соболь к одному году исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
BFM.ru04:08