Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиКондитеры из Москвы поставляли снаряжение боевикам в Сирию

ИА «Ореанда-Новости» Уроженцы Азербайджана Расим Бахшиев и Эльшада Ягубова поставляли снаряжение сирийским боевикам и параллельно пекли пахлаву в Москве, об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Пахлава на службе терроризма

Сирийских боевиков вооружали из Москвы Как стало известно "Ъ", тепловизоры и другое снаряжение для стрелкового оружия сирийские боевики получали прямо из Москвы. Поставки в течение двух лет, установило ФСБ, осуществляли двое азербайджанцев, владевшие цехом по производству пахлавы.
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